***Los primeros Juegos Paralímpicos albergados en París finalizaron este domingo 8 de septiembre con varios hitos a resaltar en medio de la lucha por alcanzar la equidad del deporte adaptado con respecto a los Juegos Olímpicos. Aunque la capital francesa fue símbolo de progreso en la mayoría de los aspectos del evento, también quedó expuesta la falta de accesos para una movilidad inclusiva en la ‘ciudad luz’.***

CIUDAD MCY.- París se despide de su primera edición como sede de los Juegos Paralímpicos este 8 de septiembre en medio de hazañas, deportes adaptados en escenarios de ensueño, paratletas que aumentaron su legado y muchos puntos a mejorar en cuanto a la inclusión para la movilidad diversa en la ciudad.

China y Estados Unidos nuevamente mostraron su poderío en el medallero, al igual que en las olimpiadas, y compitieron por el primer lugar en el acumulado de preseas, junto a Reino Unido.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 iniciaron por todo lo alto con una esplendorosa ceremonia, la cual por primera vez se realizó fuera de un estadio —al igual que con los ya pasados Juegos Olímpicos—, en la avenida de los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia. El acto inaugural fue dirigido por Thomas Jolly, mismo encargado de los espectáculos de las olimpiadas.

Además, en un esfuerzo por equiparar ambos Juegos (Paralímpicos y Olímpicos) la llama contó con el mismo diseño y la mascota de los dos eventos fue la misma (Phryge) con su respectiva prótesis.

Duarte 11 días de competencia, el mundo presenció el excelso nivel de 4.400 paratletas de 167 delegaciones (máximo número alcanzado en la historia de la competición), de los cuales 1.983 fueron mujeres (no hubo paridad de género como en los Olímpicos).

Los deportistas destacados

Uno de los nombres más reconocidos de París 2024 es el del nadador chino Guo Jingchen, quien rompió el récord mundial de los 50 metros libres en la categoría S5, al completar el recorrido en 29.33 segundos. El paratleta sorprendió al mundo con su novedosa técnica, que le valió el apodo de «Misil», pues al no contar con brazos, Jingchen se impulsa solo con las piernas y mantiene la cabeza sumergida durante toda la prueba, en un estado de apnea. Gracias a su capacidad de resistencia y su rendimiento en el agua, el nadador chino sumó cuatro medallas de oro y dos de plata en estos Juegos Paralímpicos.

Siguiendo con la natación, otro de los competidores destacados fue Ihar Boki, deportista bielorruso quien acumula 21 oros en su trayectoria paralímpica, en tan solo 25 carreras disputadas. Tras ganar cinco distinciones doradas en París 2024, en la categoría S13, Boki se convirtió en el paratleta activo con más medallas de oro y en el segundo con más galardones dorados acumulados en la historia, únicamente superado por la estadounidense Trischa Zorn, quien obtuvo 32 preseas de oro entre 1980 y 2004.

Otra destacada de la natación paralímpica fue la estadounidense Jessica Long, en la categoría S8, tras colgarse dos oros en París 2024. La deportista de 32 años acumuló 31 metales en su trayectoria paralímpica (18 oros, 8 platas y 5 bronces), la primera condecoración la obtuvo en Atenas 2004, donde debutó con 12 años.

De igual forma, otra competidora latinoamericana a resaltar es la cubana Omara Durand, quien tras ganar tres medallas de oro en París 2024 y sumar un total de once galardones dorados en su carrera paralímpica se retira de las pistas del atletismo adaptado, en la categoría T12.

#París2024 🇨🇵🗼 | El adiós de Omara Durand 🇨🇺 de las pistas y los números de leyenda

🥇11 veces Campeona Paralímpica 🇬🇧🇧🇷🇯🇵🇫🇷

🥇13 oros en Campeonatos Mundiales

🥇13 títulos en Juegos Parapanamericanos 🇧🇷🇲🇽🇨🇦🇵🇪🇨🇱

👑 Recordista mundial en 100m, 200m y 400m, categoría T12 pic.twitter.com/ScrYYM9jBl

Si de podios se trata, el maratonista suizo Marcel Hug es una autoridad en el tema. La ‘Bala de plata’, como se le conoce al deportista por su icónico casco, integró todos los podios de las competencias en las que participó, siendo el oro en maratón masculino T54 su distinción más relevante en los Juegos Paralímpicos de París.

Más allá de su rendimiento deportivo, que le valió dos medallas de oro en París 2024, la presencia de Oksana Masters en las Paraolimpiadas es una muestra de resiliencia. La representante de Estados Unidos, de origen ucraniano, nació con varias malformaciones en su cuerpo causadas por la radiación aún presente en la región, tres años después del desastre nuclear en Chernóbil.

Masters fue dada en adopción por parte de sus padres biológicos, pasó por tres orfanatos diferentes y en ellos fue víctima de diversos abusos físicos, sexuales y emocionales, según comentó la deportista para The Players Tribune.

“En lugar de ser gráfica, solo necesito contarles a las personas una lista de cosas que ya no soporto: cuchillos, cigarrillos encendidos, cadenas metálicas. Hasta el día de hoy, no puedo recibir un masaje y no asustarme. Probablemente eso les dé una idea», expresó Masters en la entrevista con el medio estadounidense.

A sus 8 años, Oksana Masters fue adoptada y su vida se trasladó a Norteamérica. Por insistencia de su madre adoptiva la hoy campeona paralímpica inició con la práctica deportiva y finalmente se decantó por el remo adaptado. En 2014 sufrió una lesión en su espalda y empezó a practicar ciclismo, disciplina en la que hoy cuenta con cuatro medallas de oro (dos en Tokio 2020 y dos en París 2024). En total, la competidora estadounidense cuenta con 19 condecoraciones paralímpicas.

Redes sociales y humor, la fórmula para masificar los Juegos Paralímpicos

En la actualidad nada parece escaparse de las redes sociales y los Juegos Paralímpicos no son la excepción, en especial en la plataforma de TikTok. Si bien el contenido en internet suele aumentar el alcance de algunos eventos, las paraolimpiadas de París superaron las expectativas, pues fueron un fenómeno viral gracias al humor explícito en sus videos.

Con tendencias, memes, sonidos cómicos y demás elementos característicos del humor en esta era de hiperconectividad, las cuentas oficiales de los Juegos Paralímpicos masificaron el interés en el evento con sus videos y fueron tema de conversación en internet gracias a su apuesta arriesgada, pero evidentemente exitosa, en medio de la “cultura de la cancelación” y la “corrección política”.

Escalones por combatir en París

Lastimosamente, no todo fue éxito en estos Juegos Paralímpicos de París, también quedaron retos para la inclusión y la movilidad diversa.

Si bien los organizadores adaptaron varios de los míticos escenarios, como el icónico espacio frente a la Torre Eiffel que en los Juegos Olímpicos fue para el vóleibol playa y en las paraolimpiadas paso a ser el centro del fútbol para ciegos, y el acceso para los para personas con movilidad reducida a los espacios de los eventos se adaptó tanto para los turistas como para los atletas, el resto de la capital francesa sigue sin ser inclusiva para su tránsito.

Thomas Jolly, encargado de todas las ceremonias de París 2024, fue uno de los primeros en comentar la situación. «Situar a los atletas paralímpicos en el corazón de la ciudad ya es un marcador político en el sentido de que la ciudad no está suficientemente adaptada a todas las personas discapacitadas», declaró el director francés.

Pese a las dificultades, los Juegos Paralímpicos fueron un elemento de motivación para mejorar la ciudad en cuanto a las diversas formas de movilización. Según Pierre Rabadan, jefe de deportes del gobierno local, el 73% de las instalaciones atléticas de la capital francesa ya son aptas para la circulación en sillas de ruedas o con otro tipo de limitaciones físicas y la meta es que esa proporción aumente al 93% en los próximos dos años.

