CIUDAD MCY.- Las selecciones de Venezuela sub 14, sub 16 y sub 18 participan en el X Panamericano de Padel Menores, Aguascalientes, México 2024.

La información fue suministrada por el Ministerio para el Deportes que precisó que los criollos buscarán hacer historia en esta disciplina.

El equipo sub 14 está integrado por Juan Listo, Gianfranco Giunta, Raul Eliar, mientras que la sub 16 por Carlos Flores, Juan Villarreal y José Méndez.

La sub 18 la representan Oriana Meza, Augenia Anzola, Alexander Da Corte, Santiago Soto, Matias León y Alejandro Vargas.

El evento se inició este martes y culminará el 21 de septiembre, competencia que reúne a más de 400 jugadores de entre 14 y 18 años, provenientes de 15 países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela.

AVN