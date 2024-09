CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa G/J Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en unión cívico-militar defenderá la soberanía venezolana ante los ataques de mercenarios del imperio.

Así lo indicó durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Defensa, donde señaló que “lo sepan los imperialistas y sus viles mercenarios: si osan intentar una nueva agresión contra nuestra patria, aquí estaremos, la FANB y su pueblo, en perfecta unión cívico-militar, esperándolos para hacerles morder una vez más el amargo polvo de la derrota”, expresó ante las amenazas de Erik Prince contra el país.

El General en Jefe afirmó que esos mercenarios deben saber que “nosotros no estamos desarmados, y van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, la FANB, y estoy seguro en paralelo, ese pueblo que no ve ahí, desde afuera, que también no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque les dio la gana a los imperialistas del norte, eso no va a ocurrir”.

Por otra parte, expresó reconocimiento a los oficiales que integran la FANB, en este sentido, destacó que fue un honor agradecer en persona a los y las oficiales que arribaron a diez años de servicio.

VTV