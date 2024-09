CIUDAD MCY.-El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está preparada para defender la soberanía venezolana de ataques de mercenarios del imperio.

“Que lo sepan los imperialistas y sus viles mercenarios: si osan intentar una nueva agresión contra nuestra patria, aquí estaremos, la FANB y su pueblo, en perfecta unión cívico-militar, esperándolos para hacerles morder, una vez más, el amargo polvo de la derrota”, dijo en relación a las amenazas del exmilitar estadounidense Erik Prince, promotor de la campaña extremista «Ya casi Venezuela”, dirigida contra el país.

En su cuenta en Instagram, el también ministro de la Defensa advierte que: “Nosotros no estamos desarmados y van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, la FANB, y estoy seguro en paralelo, ese pueblo que nos ve ahí, desde afuera, que no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque les dio la gana a los imperialistas del norte, eso no va a ocurrir”.

