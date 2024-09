CIUDAD MCY.- Yapson Gómez es uno de los nombres que dijeron presente desde el día uno en la pretemporada de Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, y este martes, en el segundo día de actividades, habló sobre lo que fue su incursión en el rol de abridor en el béisbol venezolano de verano con Caciques de Distrito, y por supuesto, cómo se prepara para el invierno con los “pájaros rojos”.

“Estamos trabajando fuerte para dar lo mejor en esta temporada”, dijo Yapson Gómez. Sobre ese rol de iniciador en el verano, destacó que “hay que estar preparado para todo. Uno nunca sabe en qué momento debe tomar otro rol. Me enfoqué y trabajé fuerte para dar lo mejor como abridor. Y, aunque hubo altibajos, me sentí bien al ocupar un rol que no había desempeñado durante mucho tiempo”.

De hecho, hay que remontarse hasta hace 10 años y poco más para encontrar los únicos vestigios de Yapson Gómez como abridor en ligas menores. Entre 2013 y 2015 realizó 17 aperturas. Eso, antes de dedicarse por completo a un rol de relevista que le ha dado éxito en Venezuela. Desde allí fue Set Up del Año en la temporada 2022-2023, y hasta ha sido campeón con Cardenales.

El criollo espera aportar en lo que Cardenales necesite, bien sea en su rol habitual o actuando en su hasta ahora poco conocida faceta de abridor. Lo cierto es que ello lo podría ayudar a consumir más innings y prolongar más sus actuaciones con los crepusculares, dependiendo de cómo se desarrollen los partidos.

Fuente: Líder en Deportes