FOTO CORTESÍA

CIUDAD MCY.-La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), dio a conocer el pasado viernes 20 de septiembre, el calendario oficial de los juegos de los próximos 3 meses con 56 días, con fecha de inicio el 12 de octubre y fecha de finalización de la ronda regular el 21 de diciembre.

Se espera que el Opening Day se efectúe con cuatro emocionantes y electrizantes compromisos, en los que cada fanático podrá disfrutar de cada uno de sus equipos.

La LVBP decidió crear un calendario en el que se disputarán 223 juegos en total, donde los 8 equipos buscarán conseguir su boleto para el Round Robin, que en esta ocasión tiene nuevas fechas: del 26 de diciembre al 12 de enero de 2025, etapa de la que saldrá el campeón y representante venezolana de la Serie del Caribe Mexicali 2025.

La LVBP había establecido en su convención anual que la jornada inaugural para comenzar con será con los siguientes choques:

Águilas del Zulia vs Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira, Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui vs Tigres de Aragua.

De acuerdo al anuncio, los eternos rivales, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, disputarán un total de 12 encuentros en los estadios José Bernardo Pérez (Valencia) y el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada (Caracas).

Asimismo, se conoció que el primero de esos juegos se llevará a cabo en Valencia una semana después de comenzar la campaña y, tres días más tarde, Leones del Caracas recibirá a Magallanes en el Monumental para luego continuar con el calendario de partidos entre ambas ciudades.

Estos próximos tres meses del año son de los más esperados por los amantes de la pelota criolla, tomando en consideración lo que representa este deporte en Venezuela. La institución de los Tiburones de la Guaria, son los actuales campeones y van en la búsqueda de defender su título.

FUENTE GLOBOVISIÓN