CIUDAD MCY.- La temporada 2023-24 significó su primera experiencia con Tigres de Aragua, siendo gran parte de la zafra, una de las piezas más importantes y solventes en el bullpen bengalí, luego de superar una lesión y encontrarse nuevamente sano, el lanzador derecho Christian Mejía está listo para apoyar las victorias bengalí.

«He venido haciendo bullpen, el miércoles realicé el primero no me sentí muy conforme, pero con el segundo bullpen realizado hoy fue súper excelente, con la experiencia de Sucre recibiendo los pitcheos, trabajando para hacer mis mejores pitcheos», comentó.

Mejía que realizó el día miércoles 25 lanzamientos, con una nueva jornada de trabajo desde el montículo este viernes en la que pudo contabilizar nuevamente 25 envíos.

Mejía estuvo lesionado por lo que no tuvo actividad en el sistema de Ligas Menores, sin embargo tras recuperarse, recibió la oportunidad de lanzar en la Liga Mayor, con Centauros de La Guaira, demostrando que se encontraba saludable y listo para mostrar su mejor versión.

«Pensé que iba a estar más tiempo en rehabilitación, pero pude volver rápido y volver a lanzar, con esa oportunidad que tuve en la Liga Mayor con Centauros de

La Guaira, cuando finalicé esa temporada me dediqué a trabajar se que viene una

temporada fuerte y tengo que estar listo para dar lo mejor de mí», señaló el lanzador que en la Liga Mayor dejó un registro de 1-0 con 2.79 de efectividad y 9 ponches en 9.1 innings lanzados.

Sobre el rol que tendrá en el equipo, la temporada pasada Mejía fue traído desde el bullpen posterior a la actuación del pitcher abridor, labor que pudo cumplir, dejando un balance de 3-0 con 4.18 de efectividad y 19 ponches en 23 episodios y 2 tercios de labor.

«El rol de este año puede ser similar al que tuve la temporada pasada pero por supuesto mejorando muchas cosas, me he mentalizado para eso, en ese rol viniendo desde el relevo me he sentido cómodo y bien, voy a estar allí para eso para apoyar desde el bullpen, trabajando cada día, aprendiendo de la experiencia de los peloteros más experimentados el equipo», indicó el derecho.

Por último, Mejía habló del equipo y su confección para esta temporada, asegurando que en su opinión personal, lo observa más balanceado y con aspiraciones claras de pelear por el campeonato, «Veo bien al equipo, con los importados abridores que nos ayudarán, eso fue lo que nos faltó el año pasado, pero ahora tenemos un equipo más balanceado, bateo y pitcheo, un equipo unido, porque de verdad queremos dar lo mejor de nosotros este año», finalizó el serpentinero de 25 años de edad.

En su carrera en la LVBP, Mejía acumula 3 temporadas entre Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua con balance de 4 victorias y 1 derrota con 5.47 de efectividad, con 37 abanicados en 52.2 innings de trabajo.

PRENSA TIGRES DE ARAGUA