*En esta etapa los pacientes fueron atendidos por médicos especialistas que trabajaron con vocación para efectuar cada operación

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Hospital de Los Samanes se realizó el cierre de la 4ta jornada quirúrgica de oftalmología en el «Centro Oftalmológico Regional Aragua» (CORA), en el que fueron atendidos 180 pacientes en las diversas patologías oculares con el propósito de mejorar su calidad de vida.

La 4ta jornada inició el 24 de septiembre y culminó el 05 de octubre, en la que operaron a niños, jóvenes y adultos de cataratas, estrabismo, glaucoma, retina, pterigión y 90 estudios especializados.

En la actividad estuvo presente la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, la directora del Hospital de los Samanes, Eglé López y doctores especialistas, quienes mencionaron que se trataron pacientes provenientes de los 18 municipios, además de los estados Lara, Guárico, Carabobo, Bolívar y Amazonas.

La mandataria regional informó que en lo que va de año se han realizado 3 mil 412 intervenciones quirúrgicas y más de 27 mil 296 exámenes, gracias al gran desempeño que ha mostrado el CORA, convirtiéndose en el epicentro de la felicidad y salud de muchos aragüeños.

Asimismo, añadió que «La meta en esta 4ta jornada era atender 150 personas, pero para alegría de los aragüeños y los visitantes se llevaron a cabo 180 intervenciones quirúrgicas en oftalmología». Mi reconocimiento a las personas que trabajan con amor y fe para llevarle la satisfacción a nuestros pacientes».

PACIENTES AGRADECIDOS

Francisco Camejo comentó sentirse bendecido por ser atendido con médicos que trabajan con vocación: «Comencé a transitar aquí en el CORA, a raíz de que inicié a presentar problemas de visión que me impedían desarrollar mis actividades agrícolas, por información del doctor me diagnosticaron una catarata en mi ojo izquierdo. Desde que llegue aquí yo tenía una gran fe, agradecido con los médicos que direccionaron mi operación con Dios, acá me hicieron los exámenes especializados gratuitos y debo mencionar que en este centro de asistencia trabajan con humanismo, ya que ofrecen una atención muy buena gracias a Karina Carpio y a todos lo que me ayudaron».

Del mismo modo, José Miguel González añadió que «vengo de San Mateo, fui operado en este sitio hace más de 15 días, estoy en reposo, pero debo resaltar que ser tratado aquí fue lo mejor, ya que el servicio y los estudios que me realizaron fueron buenos. Aquí todo lo hacen con amor y cariño para los aragüeños y venezolanos que necesitan ser operados en alguna patología oftalmológica», dijo González.

Igualmente, Gregorio Romero comentó que no contaba con los medios para operarse, pero «gracias a Dios, al Gobierno y a los doctores fui operado aquí de mis ojos, y yo estoy sumamente contento y agradecido».

Por su parte, Gladys Padilla expresó que el CORA devuelve la felicidad a sus pacientes: «he sido favorecida con dos operaciones y ambas salieron muy bien; todas las personas que trabajan aquí son unos ángeles que se preocupan por sus pacientes, gracias, Gobernadora y a los médicos que se enfocan en devolverle la vista a las personas».

Asimismo, Padilla compartió un mensaje alentador para las personas que están en lista de espera: «No se desesperen aquí; el proceso es rápido y aquí son atendidos cantidades de niños, jóvenes y adultos que reciben evaluaciones antes de ser operados, gracias a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y a la mejor gobernadora que es Karina Carpio».

INSUMOS PARA LA SALUD BUCAL

Mejorar la calidad de vida de los abuelos y abuelas del estado Aragua no solo radica en atender sus patologías visuales, sino también cuidar y restaurar su salud bucal.

Por ello, la gobernadora Karina Carpio entregó prótesis bucales a la doctora Damelis, encargada de la Misión Sonrisa en el estado Aragua, para atender los casos captados.

La mandataria regional agregó que «estamos haciendo la entrega formal de este equipamiento tan importante para nuestros adultos mayores, esto es gracias al empeño del Gobierno regional por orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro», aseveró Carpio.

ENCENDIDO DE LUCES

En medio de esta jornada se llevó a cabo, en los espacios del Hospital, el encendido de luces para iniciar las fiestas decembrinas.

En un ambiente de paz, amor y alegría, los pacientes y el personal médico junto a la Gobernadora celebraron la llegada de la Navidad con las icónicas canciones de la parranda navideña.

Karina Carpio añadió que «Estamos en un lugar en el que nace la esperanza y la fe, cantando estas canciones que nos traen recuerdos de momentos felices; tenemos mucho que agradecerle a Dios, a nuestro presidente Nicolás Maduro porque todos nuestros pacientes están siendo atendidos en el Cora».

IRENE RODRÍGUEZ