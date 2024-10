**La gobernadora Karina Carpio visitó con alegría y esperanza a los pequeños aragüeños para evaluar el progreso de la intervención**

CIUDAD MCY.-La gobernadora Karina Carpio se acercó a las instalaciones de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (Asodiam), donde visitó con amor y alegría a cuatro niños y niñas que fueron operados de pie equinovaro y que se encuentran actualmente en un proceso de post-operatorio.

Mientras los especialistas realizaron el cambio de yeso y observaron la evolución de cada uno de los infantes, estuvieron acompañados por la Gobernadora y por sus padres que les dieron su apoyo y ánimos a continuar recuperándose satisfactoriamente.

En este contexto, Javier Izaguirre señaló que fue una bendición de parte de Dios: «Mi hija fue favorecida con esta operación que nos ha dado Dios por medio de la gobernadora Karina Carpio. El compromiso que tiene por los niños es sorprendente, a mi pequeña le ha brindado todo su apoyo y cuando viene acá le habla y le dice que todo va a salir bien. Además, estas operaciones son muy costosas y normalmente se hacen en Caracas, pero gracias a su ayuda, el proceso de mi niña avanza con buenos profesionales», dijo Izaguirre.

PEQUEÑOS ARAGÜEÑOS AVANZAN EN SU RECUPERACIÓN

Para corregir esta patología, los niños fueron sometidos a intervenciones importantes, tal es el caso de la pequeña Adonays quien comentó que su sueño de poder caminar está cerca de cumplirse.

«Desde el día uno me mantengo muy emocionada y no pierdo mis esperanzas en que mi sueño se hará realidad y pronto estaré caminando, corriendo y saltando. Yo siempre le pedía a Dios que me cumpliera mi sueño y por medio de la Gobernadora me está ayudando», aseguró la niña.

Igualmente, Jireth Izaguirre agregó que «Mi familia siempre quiso que me operaran para así poder caminar, estoy avanzando en mi proceso; pronto me quitaran el yeso y continuará la siguiente fase. Mis padres y yo nos sentimos agradecidos con Dios y con la Gobernadora porque no me deja sola y me ha apoyado en todo este proceso para yo poder cumplir mi sueño».

Por su parte, Alexandra Rodríguez comentó que al momento de retirarle el yeso continuará con sus estudios: «Cuando los doctores me quiten el yeso me enfocaré en continuar con mis estudios, ayudaré a mi mamá en las tareas de la casa y jugaré mucho con mis amigos para divertirme y celebrar que podré caminar bien con la ayuda de Dios y de la Gobernadora Karina Carpio».

IRENE RODRÍGUEZ