CIUDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó, este lunes, el llamado a construir un poderoso sistema comunicacional para derrotar a los algoritmos y los bots de las redes sociales, que censuran la verdad del país y los logros de la Revolución Bolivariana y a la vez, manifestó que debe ser un sistema que incorpore a la educación y lo cultural, para dar resistencia a los dueños hegemónicos de las plataformas digitales y para que surjan redes alternativas.

El mandatario nacional destacó que el nuevo sistema comunicacional tiene que ir de las calles a las escuelas y de las escuelas a los medios y a las redes, consideró que la educación es muy importante para crear una conciencia crítica. “Hay que crear con educación conciencia crítica”, manifestó.

“Va haber grandes cambios mundiales y habrá el surgimiento de redes alternativas que acabarán con esas redes imperialistas”, auguró el Jefe de Estado, durante el segmento Semana Presidencial del programa Con Maduro+, donde estuvo acompañado por los influencers argentinos, Diego Suárez “Michelo”, Javier Gómez “Javiflama” y el venezolano, César Patiño “el moroto creativo”, con quien compartió diversas experiencias, entre ellas, el bloqueo de cuenta, sólo por defender o hablar bien de Venezuela.

Michello manifestó que tiktok, le ha cerrado dos cuentas una con más de 26 millones de seguidores y la segunda ya supera los diez millones, solo porque la inteligencia artificial que maneja el algoritmo bloquea todo lo que defienda o hable bien de Venezuela. “Solo por una canción que dice Venezuela no es como es te dicen las redes… me han bloqueado estas dos cuentas, se hicieron virales y me bloquearon por eso”.

VTV