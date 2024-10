Ciudad MCY.- Ante la plenaria en la Asamblea Nacional el diputado Pedro Carreño presentó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de la Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, el cual fue aprobado en primera discusión.

“Son cuatros los artículos que con extrema severidad y rigurosidad deberán ser reformados y corresponden al ámbito punitivo ya que se amerita imponer sanciones a quienes deshonren los Símbolos Patrios. Se acabó la guachafita con los Símbolos Patrios, llegó la hora de que este parlamento le ponga el cascabel al gato”, manifestó.

El parlamentario detalló que se incluirán dos artículos, uno referente al proceso para la imposición de las sanciones correspondientes, haciendo de esta manera la ley reglamentaria, y otro que garantizará el derecho a la defensa, por lo cual se incluirá un artículo contentivo del recurso judicial, para interponerlo quien lo considere necesario.

Indicó que es necesario ir junto al pueblo venezolano para que con su sabiduría se someta a consulta pública esta ley, para enriquecerla, fortalecerla y que nunca más sean soslayados, vilipendiados, vituperados y deshonrados los Símbolos Patrios.

“Se dicen venezolanos, nacidos en esta Patria, pero vilipendian, vituperan los símbolos de nuestra Patria por un lado, volteando la bandera, incluso hasta deportistas que forman parte de la de la selección nacional, o peloteros de las grandes ligas, no sé si los utilizan, pero el amor a nuestra Patria está por encima de todo, eso no tiene precio y no se pueden vender a ellos”, enfatizó.

Por último, recordó que la Ley prevé honrar los Símbolos Patrios, así como defenderlos, así como los valores culturales nacionales.

