CIUDAD MCY.- La ciudadanía venezolana aboga por el respeto a las instituciones y la no injerencia en los asuntos internos de las naciones, porque cada país tiene sus propios mecanismos para superar sus diferencias. En un recorrido realizado por el equipo de Venezolana de Televisión (VTV), los venezolanos valoraron positivamente el reconocimiento del Gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Luda da Silva, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En este sentido, el habitante Miguel Balaustren dijo que “todos los países deben tener un mecanismo de no injerencia, la soberanía radica en sus leyes, instituciones y el pueblo venezolano, se expresó en su proceso electoral”. Por su parte, el habitante Luis Coa, dijo que los Estados son democráticos porque sus representantes los elige el pueblo.

En tanto, el habitante Edgar Parra expresó que hay que darle fe a la expresión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconoce que el presidente Maduro fue electo, “de manera legal, constitucional”. Igualmente, Judith Ocanto felicitó al presidente Lula porque recapacitó. “Nosotros exigimos respeto”, dijo al ser consultada por la rectificación del mandatario brasileño.

A su vez, el caraqueño Williams Sánchez afirmó que se debe respetar al pueblo que tomó una decisión, el pasado 28 de julio en los comicios presidenciales, con la participación de los partidos políticos. Para Antonio Gil, «los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas, sin injerencia de otros países». Finalmente, los habitantes capitalinos respaldaron la Diplomacia Bolivariana de Paz que promueve el presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Es de recordar que, da Silva aseguró que los problemas de Venezuela no eran asuntos de Brasil y que cada país debe buscar la manera de solucionar sus conflictos a través de sus instituciones. De igual manera, sostuvo que no tiene derecho a cuestionar las decisiones de las cortes supremas de otros países. “Yo no quiero que ningún país haga lo propio con la mía”, acotó.

En tal sentido, durante su programa Con Maduro+, el jefe de Estado venezolano expresó estar de acuerdo con la postura de su homólogo brasileño. “Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana y Venezuela con sus instituciones y nuestra dinámica también soberana”, manifestó.

