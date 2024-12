***El campeonato además de promover la práctica del fútbol sala en la localidad, fortaleció los lazos entre los municipios y sentó las bases para una mayor proyección a nivel estatal y nacional***

CIUDAD MCY.- El Polideportivo de La Victoria se convirtió en el epicentro del fútbol sala con el emocionante Clausura del torneo de la liga (Futvic), filiación con la selección del futbol del estado Aragua que reunió a equipos en su categoría sub siete, sub, 9, sub 11, sub 13, Sub 15 y sub 17 del municipio José Félix Ribas y de los municipios que integran el Sur de Aragua gracias al apoyo del alcalde Juan Carlos Sánchez a través del Instituto Municipal de Deportes (Imderibas).

La actividad, que estuvo organizada por el presidente de la Liga de Futbol de La Victoria (FutVic), Félix Madrid, la participación del Alcalde Sánchez y del presidente de Instituto Municipal de Deportes de Ribas, (Imderibas), Jhon Santana, contó con un arbitraje de primera, bajo la responsabilidad de la Comisión de Árbitros del estado Aragua, quien garantizó el correcto desarrollo de los encuentros.

Este evento, no solo promovió la práctica del fútbol sala en la localidad, sino que también fortaleció los lazos entre los municipios y sentó las bases para una mayor proyección a nivel estatal y nacional con el compromiso de continuar masificando esta disciplina deportiva en la región y buscar la afiliación a la Asociación de Fútbol de Aragua y a la Federación de Venezuela

PRENSA RIBAS