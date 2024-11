CIUDAD MCY.- El boxeador profesional Maikol Beaumont, originario del pueblo de Santa Cruz de Aragua, está a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su carrera al viajar a Lisboa, Portugal, para disputar un título continental de la IBA (International Boxing Association) el próximo 19 de noviembre.

Beaumont, de 34 años, es un peleador diestro con un impresionante récord de 25 peleas, 18 victorias, 6 derrotas y 1 empate, y ha sido un referente del boxeo venezolano, con una trayectoria destacada en diversas categorías.

Maikol, quien comenzó a entrenar boxeo a los 16 años bajo la tutela del profesor Ángel Fermín Hurraca, recuerda sus primeros días como un joven «peleón» en el bachillerato.

Desde entonces, se decidió a canalizar su energía en el deporte, y su disciplina lo llevó a ser selección de Aragua, campeón nacional en la categoría Súper Gallo (122 libras), ganador del Torneo Gilberto Mendoza y campeón de la FEDEBOL de la AMB.

Su éxito en el ring también incluye su participación en competiciones internacionales, como una destacada participación representando a Venezuela en Argentina en 2023, donde peleó por el título de la FIB.

“Es la mejor preparación de toda mi carrera”, afirma Beaumont sobre su entrenamiento de cara a la pelea en Lisboa. El 19 de noviembre, Beaumont tendrá la oportunidad de dar un paso más hacia su sueño de alcanzar la cima del boxeo mundial. Su rival será el ucraniano Solomennikov, quien le ofrecerá un desafío de gran envergadura en el cuadrilátero.

Para él, el boxeo no solo es una pasión, sino una escuela de disciplina que ha sido clave para su éxito.

“Lo que más me gusta del boxeo es tener desafíos. Cada pelea es una oportunidad para superarme y seguir creciendo como persona y deportista”, agrego.

Con una disciplina de acero y una mentalidad enfocada, Beaumont busca consolidarse como un referente del boxeo latinoamericano, llevando consigo el orgullo de su tierra natal, Santa Cruz.

“Este deporte me ha dado muchas oportunidades, y todo lo que he logrado es gracias a la disciplina y al apoyo de mi familia y mi entrenador. Siempre me han inculcado que el éxito no es solo en el ring, sino en la vida misma”. Concluyó.

Luigher Hernández (Pasante)