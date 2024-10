**En un ambiente de alegría y paz las sobrevivientes y pacientes oncológicas disfrutaron de las actividades enmarcadas en el Mes Rosa**

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Hospital Central de Maracay (HCM) llevó a cabo una extraordinaria jornada de concientización dirigida a pacientes oncológicas, familiares y personal de salud.

La actividad, encabezada por la Dra. Maribel Núñez, directora general del HCM, y la Dra. Ana Casili, jefa de servicio de patología mamaria, buscó sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

La jornada se desarrolló en un ambiente de celebración, ya que se realizaron charlas informativas, actividades recreativas y un homenaje a las pacientes. El objetivo fue crear un espacio de encuentro y solidaridad para enfrentar juntas este desafío.

Por su parte, la Dra. Núñez destacó la labor que realiza el personal de salud del HCM para ofrecer atención integral a las pacientes con cáncer de mama.

Asimismo, enfatizó la importancia de atenderse preventivamente para evitar esta enfermedad o recuperarse a tiempo si se diagnostica de forma temprana.

En ese mismo orden de ideas, la Dra. Casili reiteró el compromiso del servicio de patología mamaria en la atención integral de las pacientes, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

GUERRERAS DIFRUTAN DEL MES ROSA

Además de las charlas de concientización, las féminas junto a sus familiares y el personal de salud disfrutaron de diversas actividades recreativas enmarcadas en el Mes Rosa.

Asimismo, se les brindó un homenaje a las guerreras que padecen esta patología con un concierto realizado por la Orquesta Sinfónica del estado Aragua.

En esta línea, las féminas que vencieron el cáncer de mama expresaron sentirse felices por la nueva oportunidad que les obsequió la vida.

Tal es el caso de Yeimi Piñero, quien hace dos años y medio fue diagnosticada y logró superar con éxito esta patología. “Después de haber pasado por un proceso de cáncer que fue complicado ya que fue de grado tres, agradezco a los médicos que me atendieron ya que fui operada dos veces, cumplí con mis quimios y tratamiento hasta que los profesionales me dijeron que estaba curada; hoy hago un llamado a las féminas a que se toquen, examinen y evalúen con el propósito de que descarten o ataquen a tiempo esta condición”, comentó Piñero.

Por su parte, Maxula Balza expresó que el proceso no fue fácil pero logró vencer el cáncer mamario. “Hace dos años atrás, los doctores me diagnosticaron un cáncer mamario de grado tres; al enterarme no fue fácil, pero me mantuve firme y fui operada por profesionales que se dedicaron a motivarme y ayudarme a superar esta enfermedad; hoy gracias a Dios estoy libre y apoyo a las mujeres que siguen en la lucha con esta patología, a las mujeres les digo no se descuiden y vayan a hacerse su chequeo”, recomendó.

YORBER ALVARADO | IRENE RODRÍGUEZ