CIUDAD MCY.-A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía argentino informó el cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que pone fin al proceso de cierre definitivo que se inició el 1 de octubre.

Como consecuencia, Decahf no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad.

El Gobierno del presidente Javier Milei justificó el cierre de la empresa estatal ferroviaria alegando que “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.

Siguiendo esta línea, la Secretaría de Transporte hizo mención en el comunicado de la demanda de 180 millones de dólares al Tesoro nacional por parte de la empresa ferroviaria durante la gestión anterior, “para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como ‘Entretenerte’ donde contrataban artistas y hacían fiestas gratis durante la pandemia”.

Transporte detalló que la decisión, contemplada en la resolución 58/2024 del Boletín Oficial, constituye “un ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos anuales (poco más de 41 millones de dólares), a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales”, según el informe.

El Gobierno de Milei ordenó el cierre de Decahf amparado en la Ley de Bases, paquete de normas que impulsó las privatizaciones de numerosas empres y trajo consigo la privatización o concesión de Trenes Argentinos y, con ello, el despido de cientos de empleados.

La falta de mantenimiento de los coches y vías, y la reducción de servicios y frecuencias que viven los trabajadores del sector tiene su raíz en la desinversión presupuestaria que los últimos gobiernos han sostenido para este servicio público, la cual se ha profundizado desde el inicio de la gestión de Milei.

A juicio de la diputada Myriam Bregman, el Gobierno deja de invertir en una empresa estatal como Trenes Argentinos con la intención de conducirla a la ruina y luego privatizarla. Según Bregman, Milei juega con la vida de la gente y despide a los trabajadores.

Así, tomando como argumento que los trenes metropolitanos bajo la órbita pública son un “costo”, el Gobierno argentino ofrece como única salida una política privatizadora a través de la Ley Bases, que es la consecuencia de una desinversión estructural en este medio de transporte.

Fuente TELESUR