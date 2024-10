CIUDAD MCY.-El beisbolista Leandro Pineda se reportó este jueves con Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia para iniciar su preparación de cara a esta temporada 2024-25 de la LVBP.

Esta figura llega para darle un mayor poder de bateo a una ofensiva repleta de estrellas y con la que esperan poder mantenerse en la lucha por el liderato de la pelota criolla.

En declaraciones ofrecidas al equipo de prensa filibustero, Pineda destacó que se encuentra al 100% y que ya desea salir al terreno de juego con la camiseta del Magallanes para ir forjando su legado.

«Estoy muy contento y súper orgulloso porque me están tratando como una familia, este equipo está muy bueno. Hoy me presenté y realicé mis respectivas prácticas, me presenté con el mánager y me siento al 100%», expresó.

«El equipo ya me dio luz verde para jugar, aunque todavía no sé cuando pueda saltar al terreno, eso lo decidirá el cuerpo técnico cuando me necesiten», agregó.

Leandro Pineda sostuvo que espera poder aportar lo mayor posible al club y resaltó lo emocionante que es para él que su familia lo pueda ver convirtiéndose en profesional.

«Yo vine para acá a aprovechar todas las oportunidades que me den y aportar mi granito de arena. Me siento contento de poder jugar para que me vea mi familia porque no me ven desde que tengo unos 12 años», concluyó.

FUENTE LÍDER EN DEPORTES