Ciudad MCY.- En su primera temporada con los Tigres de Aragua, Lorenzo Cedrola parece haber encontrado su lugar ideal y se ha encargado de hacerse imprescindible para el cuerpo técnico. El primer bate de la alineación del mánager Buddy Bailey es líder del equipo en varios departamentos ofensivos, pero también está entre los mejores de la LVBP.

Antes del partido del domingo en Caracas, el jardinero de 26 años de edad, escoltaba a Lenyn Sosa en el liderato de bateo con average de .430 y tenía la tercera mayor cantidad de hits del circuito, con 34.

Cedrola atribuye a dos factores el buen año que está viviendo con el conjunto aragüeño: a la confianza que recibe y a la paciencia que ha desarrollado en el plato.

“Que te den la confianza es importante al llegar al terreno y salir a jugar. Y es una de las cosas que me ha ayudado, estar en confianza. Muchas personas han hablado conmigo y me han ayudado”, dijo en una entrevista al canal por suscripción IVC, el jugador que llegó en un cambio desde los Tiburones de La Guaira.

“He trabajado mi paciencia en el plato”, reconoció ante las cámaras. “Lo he estado haciendo desde el año pasado y llegué con el mismo aproach esta temporada. En años anteriores no tenía esa paciencia, pero me ha ayudado. Depende de las circunstancias del juego, pero he trabajado en dejar pasar el primer lanzamiento siempre que pueda”.

Desde que tiene esta mentalidad ha visto subir su promedio de bateo de .250 en 32 partidos en la campaña de 2021-2022 y .133 en sólo siete choques en la 2022-2023, a .333 en la zafra pasada y ahora los números que está dejando con los Tigres, camino al mejor año de su trayectoria en la LVBP.

EL JUEGO CHIQUITO

En Aragua Cedrola disfruta de una titularidad que no estaba asegurada con los litoralenses, pero no siente diferencia en su forma de trabajar.

“Siempre me he preparado para cualquier oportunidad. El año pasado lo aproveché al máximo, porque siempre trabajo para eso. Creo que la preparación antes del juego y la paciencia son clave para que las cosas te salgan bien”.

El outfielder tenía referencias de su nuevo mánager, pero ahora siente que consiguió un estratega con el que puede mostrar todo su potencial.

“A Bailey le gusta el juego chiquito y como eso es lo que me caracteriza, me ha ayudado. Trato de estar en base para ayudar al equipo lo más que pueda”.

Lorenzo Cedrola ha sido un eficiente abridor en el peligroso orden ofensivo de los Tigres de Aragua

EL DATO

Lorenzo Cedrola consiguió una marca para su carrera en la LVBP en la temporada de 2023-2024 con 14 boletos en 42 partidos y en sus primeros 19 duelos de la zafra actual suma 9 bases por bolas recibidas.

LVBP