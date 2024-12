CIUDAD MCY.- Durante una reunión de trabajo celebrada este viernes con los comandantes de Unidades Superiores y Tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el país cuenta con una doctrina militar única.

«Si algo podemos decir hoy, con absoluta claridad y firmeza frente al mundo entero, es que Venezuela tiene una doctrina militar propia; no es extranjera, no es imperialista, no es impuesta, ni una imitación de nadie. Es nuestra doctrina militar, estratégica, basada en nuestro concepto de defensa surgido de la raíz profunda», sostuvo el jefe de Estado, enfatizando la independencia y singularidad de la doctrina militar venezolana.

El Mandatario venezolano también destacó que la nación ha experimentado una refundación estructural en los últimos años, señalando que se han dado los primeros pasos en la construcción de un nuevo edificio republicano.

En palabras del Dignatario este esfuerzo tiene como objetivo consolidar los ideales históricos de los libertadores y libertadoras de la resistencia venezolana, buscando fortalecer la soberanía y autonomía del país en un contexto global cada vez más dinámico.

Esta declaración resalta la importancia que el gobierno venezolano otorga a la defensa y a la identidad nacional, marcando un paso firme en su búsqueda de un futuro más próspero y soberano.

PRENSA PRESIDENCIAL