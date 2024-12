***El Gobierno de Panamá acordó un crédito revolvente no comprometido con The Bank of Nova Scotia por hasta 200 millones de dólares, para cubrir parcialmente las necesidades de liquidez del presupuesto de 2024.***

CIUDAD MCY.- Según el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el acuerdo tiene una duración de tres años, establece una tasa de interés anual de 1.3 por ciento, más el promedio a seis meses de la tasa SOFR(mide el costo de pedir prestado dinero en dólares estadounidenses a un día), que al 20 de diciembre último se ubicaba en 4.2 por ciento.

Este crédito permitirá al Ejecutivo responder de manera ágil a las fluctuaciones de liquidez durante el año fiscal en curso, asegurando condiciones favorables en un entorno financiero global de tasas de interés variables.

El MEF se ha comprometido a incluir en cada presupuesto anual las asignaciones necesarias para garantizar el pago del capital, los intereses y otras obligaciones derivadas del contrato.

El déficit fiscal del Sector Público No Financiero del país canalero se disparará a siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 desde el tres por ciento el año pasado, de acuerdo con estadísticas de la cartera pública.

El pasado 17 de diciembre, la calificadora de riesgo Fitsh Ratings ratificó en BB+ con perspectiva estable a Panamá, ante las sólidas expectativas de crecimiento a medio plazo del país, así como también el elevado déficit fiscal de este año.

Según Fitch, la deuda pública bruta del país centroamericano podría alcanzar el 63,5 por ciento del PIB al final de este año- en noviembre ascendía a 53 mil 873 millones de dólares-, aumentando desde el 56,9 por ciento al cierre de 2023.

Sin embargo, el MEF considera que con la implementación de este Crédito Revolvente, Panamá fortalece su capacidad de gestión financiera, promoviendo la estabilidad y sostenibilidad en la ejecución del presupuesto nacional.

Esta estrategia asegura que las necesidades del país sean atendidas de manera efectiva, reforzando la confianza en la administración económica del Gobierno, agrega la nota.

