CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez Gómez, presentó este martes ante la plenaria el balance legislativo 2024, de conformidad con lo consagrado en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Durante su intervención, el parlamentario resaltó que la actual gestión de la AN (2021-2026) ha sancionado 90 leyes desde su instalación, 17 de ellas, durante el año 2024.

“Cada una de las 17 leyes sancionadas este año implica un esfuerzo fundamental de ejercicio de la democracia verdadera. De consulta, de ir a la asamblea, a la conversación, la pregunta, de no quedarnos encerrados solamente en estas paredes. No tengo dudas que habíamos podido profundizar más en nuestra labor originaria y original de permanente presencia con nuestro pueblo, hemos cometido errores, tenemos que corregir problemas, obstáculos”, aseveró Rodríguez.

Igualmente, destacó que el Parlamento venezolano ha renovado los Poderes Públicos de la Nación, tal como lo consagra la CRBV; además de proponer el referendo que reiteró y consolidó la expresión popular en la defensa de la Guayana Esequiba venezolana, el pasado 3 de diciembre de 2023, así como la aprobación de la Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba el 21 de marzo de 2024.

“De aquí se han renovado los Poderes Públicos de Venezuela: Electoral, Judicial, Moral Republicano, se dice fácil. Esta AN convocó al referendo consultivo que selló con la voz popular por primera vez en la historia de la República los derechos inalienables sobre el territorio de nuestra Guayana Esequiba. Y cada ley fue producto del esfuerzo de ustedes como pueblo y del pueblo como ustedes. Cada ley es pueblo”, resaltó.

En ese ámbito, hizo énfasis en la revisión, consulta, debate y propuestas al pueblo venezolano para reformar las leyes del Poder Popular.

“Las reformas de las leyes del Poder Popular fue una orientación y combinación que hiciera el presidente Nicolás Maduro. No se puede avanzar, profundizar y hacer realidad el lema del Comandante Hugo Chávez “Comuna o nada” si no adecuamos a los nuevos tiempos, a un proceso ágil, eficaz, eficiente de ejercicio de la política en las bases, en el pueblo organizado, si no reformamos las leyes del Poder Popular, por eso nos fuimos a las catacumbas de las comunas, consejos comunales”, recalcó.

