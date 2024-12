*** Durante el evento se presentaron más de 40 modelos con espectaculares creaciones de los graduandos del instituto Ingenium Fashion Design en sus diferentes niveles, demostraciones de artes marciales y talentos musicales ubistas.***

CIUDAD MCY.- La Universidad Bicentenaria, continúa comprometida con el desarrollo integral de sus estudiantes, brindándoles el apoyo y el espacio que necesitan para explotar su creatividad y materializar todas las ideas y conocimientos adquiridos durante su formación.

De esta manera, los 22 integrantes que finalizaron una etapa más dentro de su preparación en el mundo de la moda, mostraron en pasarela con mucho entusiasmo, todo lo aprendido, y en esta oportunidad, la plaza principal del C.C Las Américas, por primera vez fue el escenario para resaltar todo el talento ubista.

EL EVENTO

Durante el día, los espectadores no sólo pudieron presenciar en pasarela a las modelos con diseños increíbles, sino también demostraciones culturales y deportivas gracias a la participación de los distintos departamentos de la UBA. Entre las actividades llevadas a cabo, se pudo presenciar la práctica de artes marciales como el Karate, Iaido, Aikido y Kung Fu, en donde se evidenció el alto compromiso de los estudiantes y su amplio desarrollo dentro de la universidad. También se pudo observar al grupo Amorcito Gitano del Carmen, en su presentación de flamenco.

LOS PARTICIPANTES

Luis Reverón, instructor de Karate Shotokan y cinturón negro de sexto dan, compartió su experiencia y conocimientos durante la entrevista. Reverón, quien ha dedicado muchos años al entrenamiento y enseñanza de esta disciplina, destacó la importancia de la disciplina y el respeto en esta arte marcial, nos comentó “Agradezco a la Universidad Bicentenaria por esta oportunidad e invito a todos los que quieran participar en este arte del Karate Shotokan, un arte marcial tradicional para la vida, tenemos el Dojo UBA y nuestra sede en el Centro Ítalo de Cagua, así que los invitamos a participar”.

Paola Roa, graduando del instituto Ingenium Fashion Design, comentó “Cuando comencé no sabía coser ni agarrar una máquina, empecé desde cero y gracias a la ayuda de mis tutores aprendí muchísimo, dejándome así una experiencia inolvidable”.

Williannys Alburguez, integrante del instituto Ingenium Fashion Design expresó “Soy modelo, pero siempre me llamó la atención ser diseñadora de moda, tengo excelentes compañeras y profesoras que me enseñaron mucho, y gracias a eso he podido aprender de este mundo y me encanta”.

JURADO CALIFICADOR

En representación de los jurados, Valentina Ordaz, asesora de imagen remarcó “Hace poco tuvimos una Master Class en la Universidad sobre asesoría de imagen, y ellas tenían muchas expectativas sobre todos estos diseños, trabajamos en ello y al día de hoy estoy muy emocionada de ver su desarrollo y cómo han evolucionado”.

ASISTENTES

Hicieron acto de presencia autoridades de la UBA, entre ellas el Dr. Basilio Sánchez, Presidente del Consejo Superior Universitario, quien apoyó y expresó su satisfacción al ver el desarrollo y el trabajo logrado por los graduandos.

Ámbar Graterol, familiar de una de las modelos nos comentó “Quedo totalmente complacida al ver a las chicas en esta pasarela, no sólo por sus logros, sino porque están entrando a una vida llena de triunfos”.

Marcos Oviedo, visitante del Centro Comercial manifestó “El día de hoy vine con mi familia a realizar unas compras, al ver el evento y su organización decidimos quedarnos, ver esto impactó a mi hija y ahora quiere participar en el instituto para en un futuro poder ser diseñadora de modas también”.

Finalmente, la Universidad Bicentenaria extendió una cordial invitación a todos los espectadores a formar parte de esta comunidad que busca desarrollar las capacidades personales, creando estudiantes integrales y explotando su talento, preparándolos para el mundo exterior, ese mundo que cada día se vuelve más exigente y que por supuesto, se acopla al alto nivel de formación de la UBA.

Prensa UBA