**Gracias al apoyo del Poder Judicial de Aragua ejecutado en los espacios de la Facultad de Derecho de la UBA, un nutrido grupo de personas pudieron formalizar diferentes trámites legales, de manera gratuita y rápida**

CIUDA MCY.- Estas jornadas judiciales organizadas por la UBA con el apoyo del Poder Judicial del estado Aragua, ya son un referente entre los habitantes de las zonas aledañas a la institución y la comunidad Ubista.

Así se ejecuta una garantía constitucional esencial, como es la tutela judicial efectiva. Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución, que establece el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a los órganos jurisdiccionales, a una justicia gratuita, expedita y sin dilaciones indebidas.

UBA Y LA COMUNIDAD

Por su parte, el Dr. Carlos Cambra, Director de la Escuela de Derecho de la UBA, expresó, “La Universidad una vez más se encuentra hoy cumpliendo su rol en el contexto social de coadyuvar a la orientación de los ciudadanos. La Escuela de Derecho está comprometida con el país, procurando el cumplimiento de las leyes”.

Igualmente, el Dr. Cambra reseñó que en las jornadas se realizaron importantes apoyos legales en materia del niño, niña y adolescentes, trámites de divorcios de mutuo acuerdo, orientación en casos de adopción, colocación familiar, divorcios con hijos, permisos de viaje, entre otros.

HABLAN LOS BENEFICADOS

Hilda García, asistente a las jornadas, dijo “Me siento muy complacida por esta oportunidad que nos da la UBA, porque hoy vengo a tramitar mi divorcio. Me parecen excelentes este tipo de actividades que se organizan aquí”.

Milvia Rigia, se acercó a la Universidad para tramitar un divorcio, refiriendo “Me parece que estas jornadas son estupendas, ya que le ofrecen la oportunidad a la población de gestionar lo que necesite en materia legal, y lo mejor de todo que son gratis, los felicito a todos por esta iniciativa”.

Eduardo Carrasquel, dijo “Hoy vengo por dos trámites, uno la Declaración Sucesoral, que tengo muchos años intentado hacerlo y no he podido; el otro es la Declaración Jurada de no poseer vivienda. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar, donde todo es rápido, mucha organización y orden; y sobre todo sin mucha traba burocrática”.

Por otro lado, Zulma Pacheco, expresó, “Los felicito, porque le dan la oportunidad a mujeres como yo de poder divorciarme, luego de dos años esperando. Gracias a la Escuela de Derecho de la UBA. Esto es un trámite que no es fácil, sobre todo por la situación económica que no permite pagar algo así como esto”.

Yárida Duvois, compartió su agradecimiento diciendo “Tenía mucho tiempo esperando poder tramitar mi divorcio, me parece excelente este tipo de actividades organizadas por la UBA, ya que muchas personas como yo, no poseemos los recursos económicos para poder pagar este tipo de servicios”.

Otro beneficiado fue el señor Henry Contreras, obteniendo un divorcio mutuo, a lo que refirió “Hoy por fin hemos venido mi pareja y yo a realizar este trámite, de verdad muy complacidos y agradecidos por la agilidad en este proceso”.

Mariela Hallak, tramitando un divorcio por desafecto, luego de siete años de espera, se sintió motivada diciendo “Maravilloso todo esto porque al ver que era gratis no lo dudé en venir, mientras esperaba, el trato fue excelente, todos muy eficientes y la gente muy amable y cordial. Todo excelente”.

Por su parte, Anyemir Blanco, declaró “Hoy estoy aquí por el trámite de divorcio por desafecto, tenía mucho esperando. Agradecida por esta oportunidad de tribunales móviles que nos da la UBA, en comunión con el TSJ, que nos apoya en las necesidades de los ciudadanos, que no tenemos la oportunidad de acceder debido a la situación económica del país. Esto nos permite ver esa luz al final del camino”.

Finalmente, el Dr. Carlos Cambra, dijo que se lograron atender, al concluir la jornada de Tribunal Móvil, a más de 80 asuntos judiciales, con la firme convicción de haber cumplido con los estatutos legales, demostrando una vez más el alto grado de compromiso de la Universidad Bicentenaria con el desarrollo social de las comunidades.

PRENSA UBA