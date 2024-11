***El careta dirá adiós esta zafra los 37 años y jugando para Margarita***

CIUDAD MCY.- “El trabajo que ha hecho (Freddy) Fermín ha sido muy bueno, ha aprendido bastante y no es una receptor que solo juega a la defensa, sino que también es bueno a la ofensiva. Se ve que es un receptor completo, entre los nuevos venezolanos”, resaltó Wilson Ramos, quien esta zafra 2024-2025 con Bravos de Margarita, colgará los aperos para su adiós como activo a los 37 años.

Recalcó que los torneos “2016 con Nacionales de Washington y 2018 con Rays de Tampa Bay fueron los dos mejores años que tuve. Fui a un Juego de Estrellas y gané una Bate de Plata”.

No tiene buenos recuerdos de su pase por Mets de Nueva York: “Considero que es un equipo que debería dejar que el pelotero se divierta un poco más. La prensa tiene mucho poder dentro de esos equipos y, de verdad, es mucha la presión que sienten los jugadores al estar ahí, sabiendo que no pueden cometer ningún tipo de error, porque saben que la prensa se les va a venir encima. Y esto no te hace jugar bien y tranquilo”.

“Son tipos de presiones que no sólo es la de jugar bien con los nervios de estar luchando para ganar, sino que tienes otra de que no lo puedes hacer mal, porque te va a caer encima la prensa. Así como te pueden hundir, te pueden elevar” agregó.

No tiene planes a corto plazo de seguir como técnico, “sólo quiero disfrutar un poco más con mi familia”.

“Después decidiré, inclusive trabajando en una oficina, porque si quiero compartir con mi familia más, no sería muy beneficioso trabajar como coach, porque tienes que estar mucho más tiempo que un pelotero fuera de casa. Y si es de técnico sería como asesor en situaciones precisas”.

“El Búfalo” está también ilusionado con que uno de sus muchachos, siga su camino: “Tengo a mis hijos que vienen en camino. No sé si les gustará la receptoría, pero en estos días me mandaron una foto del mediano y de verdad que tiene mucho parecido a mí jugando en esa posición. No sé qué vaya a pasar, pero me voy a enfocar bastante en enseñarlo. Ojalá que salgan peloteros igual que el papá”.

Este momento, Ramos está también en un papel de maestro: “Siempre lo he hecho en mi carrera, siempre tengo las puertas abiertas para ayudar a los jóvenes cuando me preguntan. Se busca la confianza y esto me llena de orgullo de saber que puedo ayudarlos a ellos”.

“Trato de concentrarme bastante para ser oportuno en el momento que haga falta. Aunque las cosas no me han salido totalmente bien al bate, pienso que puedo hacer el trabajo con gente en posición anotadora. Es un aporte al equipo”, analizó sobre su última vuelta al ruedo como activo.

