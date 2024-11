CIUDAD MCY.- Estar en Tigres de Aragua ha sido el momento para reencontrarse con el manager Buddy Bailey, y es que fue el estratega norteamericano, quien en el año 2022 le brindó la primera oportunidad de cerrar juegos en clase A, su primera experiencia profesional, hoy Alfredo Zárraga, orgullo de Guasdualito es el encargado de poner el candado a la parte final de los juegos de los bengalíes, responsabilidad que el manager más ganador del béisbol venezolano sabe que el joven lanzador puede cumplir.

“Estoy agradecido con él por la confianza que me ha dado, él sabe que puede confiar en mi trabajo, en mi primera experiencia profesional en clase A con los Cachorros de Chicago, no dudó en asignarme este rol y pude cumplir con el trabajo, es algo de lo que realmente estoy agradecido”, comentó el lanzador que actualmente pertenece a la organización de Rays de Tampa Bay.

Con 23 años de edad, Alfredo Zárraga ha sido uno de los lanzadores venezolanos con el desarrollo más rápido dentro del béisbol organizado, firmó en el 2022 y con dos años de carrera está muy cerca de ser ingresado al roster de 40 de Rays de Tampa Bay, con proyección a debutar en la Gran Carpa en el 2025, “Es una meta que quiero alcanzar y que he trabajado para eso, sé que me ha faltado madurez pero estoy trabajando en eso, siempre hay momentos en los que quiero dar más de lo que no tengo y eso es un error, uno cuando quiere dar más de lo que uno quiere las cosas no te salen bien y es cuando uno se frustra, ese año me quiero tomar las cosas con calma, dar todo de mí, si las cosas no me salen bien, levantaré la cara y seguiré, eso es lo que busco, madurez», comentó el derecho.

Actualmente con Tigres de Aragua, Zárraga acumula 6 juegos lanzados, con 4 juegos salvados, con una efectividad de 1.50, tras sólo permitir una anotación en 6 episodios en lomita con 1 ponche propinado, “Las cosas han salido bien, los pitcheos están cayendo donde quiero, esta experiencia así como la del año pasado es sin duda alguna muy importante para mi carrera, para adquirir mayor experiencia, no he hablado con mi organización pero ellos están contentos que venga a trabajar en mis pitcheos para continuar mi desarrollo”, confesó el lanzador.

PRENSA TIGRES DE ARAGUA