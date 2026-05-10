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Presidenta (E) a las madres: Con sonrisa y esfuerzo construyen una Venezuela de bienestar

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PorLuisa Pedroza

May 10, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de reconocimiento a todas las madres del país, a quienes describió como mujeres que con amor y sacrificio levantan la nación diariamente.

A través de su canal de Telegram, la mandataria nacional (E) expresó su admiración por el papel fundamental que desempeñan las venezolanas en el sostenimiento de las familias y en la construcción del bienestar social.

«A todas las madres de Venezuela, mujeres que con amor infinito, sacrificio y entrega sostienen a sus familias, hoy les envío mi abrazo profundo», manifestó Rodríguez.

Asimismo, resaltó que el esfuerzo y la sonrisa de las madres son los cimientos de una Venezuela con futuro; además de la importancia de la mujer como motor de esperanza y vida para el pueblo venezolano.

«Ustedes son fuerza, ternura y esperanza; quienes dan vida, siempre creen en sus hijos y construyen una Venezuela de bienestar», concluyó la jefa de Estado (E) en su dedicatoria.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

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