Aragua FC busca romper su mala racha en su visita a Mineros

Los Vikingos buscan volver a la senda del triunfo tras una dura derrota por la mínima ante Marítimo.

CIUDAD MCY.- El Aragua FC viajará a Puerto Ordaz para afrontar ante Mineros la jornada 5 de la Liga Futve 2. Los dirigidos por Javier Villafraz tienen el objetivo de sumar puntos y olvidar el trago amargo de su derrota en casa. Una victoria ayudaría a mejorarle el ritmo del equipo.

Si bien este mal inicio ha preocupado a la fanaticada aragüeña, el DT se ha mantenido firme pidiendo confianza en el equipo debido a que, si bien es cierto que este arranque no ha sido el mejor, este equipo se ha caracterizado por mejorar constantemente con el pasar de las fechas.

Para este encuentro, la delantera vikinga necesitará reencontrarse con el gol debido a su poca efectividad en estos últimos partidos donde no han podido batir el arco rival. Si bien la posesión ha sido un punto a favor del 11 de la Ciudad Jardín se necesita cambiarle la cara al equipo otra de las cosas positivas es la enorme disposición que ha tenido el equipo.

«Estamos entregados al 110% de trabajar y corregir las cosas negativas para lo que resta del torneo» declaró Villafraz.

Por otro lado, Mineros llega a este partido sin saber lo que es la victoria. El conjunto Negriazul marcha último en el grupo A y en este partido tratarán de conseguir su primera victoria en el Estadio Cachamay con su gente alentando a La Pandilla del Sur.

El historial de ambos ha sido parejo para los 2 equipos, no obstante, en los últimos 3 juegos Mineros ha salido victorioso ante el Aurirrojo, quienes no solo deben afrontar el partido con ese dato, sino que en Cachamay Mineros se ha sabido crecer en territorio local.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA ARAGUA FC