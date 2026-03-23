Artistas rindieron tributo al legado del artista plástico Fernando Botero

CIUDAD MCY.- La música urbana enalteció el legado del artista plástico colombiano Fernando Botero, a través de una colaboración musical de Maluma, Arcángel y NTG. El sencillo titulado Botero, trata un manifiesto cultural inspirado en la obra y el volumen del maestro, considerado el más universal de la historia.

Bajo una etapa creativa conceptual, Maluma utilizó este sencillo para profundizar en sus raíces antioqueñas. El proyecto se aleja de las narrativas convencionales del género para adoptar una estética inspirada en el «boterismo», utilizando el concepto de volumen y presencia como una metáfora de la identidad colombiana en el escenario mundial.

Maluma destacó que, el sencillo busca reconectar su ciudad natal y proyectar la cultura con una mirada más madura y una narrativa profundamente conectada con su historia, a través del trabajo de Fernando Botero. El videoclip, dirigido por el reconocido cineasta Stillz, fue filmado íntegramente en el Museo de Antioquia en Medellín, recinto que custodia más de 180 obras originales donadas por el pintor y escultor.

Las imágenes de la producción audiovisual logran una simbiosis visual entre las icónicas figuras de bronce y óleo con la energía del movimiento urbano contemporáneo. El sencillo ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de música y video.

FUENTE AGENCIAS | EL FOCO

FOTO: CORTESÍA