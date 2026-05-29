Atletismo de mayores compite en Iberoamericano

CIUDAD MCY.- Un robusto contingente criollo liderado por los recordistas del hectómetro nacional, Bryant Álamo y Orangys Jiménez, arribó este 28 de mayo a la ciudad de Lima para disputar, desde este viernes al domingo 31, el Campeonato Iberoamericano de Mayores.

La justa élite agrupará a las máximas estrellas provenientes de países iberoamericanos de América, Europa y África lo que garantizará el más alto nivel en las competencias que se desarrollarán a partir del 29 al 31 del mes en curso.

Tras cerrar una exitosa campaña de campeonatos nacionales que dejaron saldos positivos de nuevas plusmarcas venezolanas, el equipo tricolor regresa a la escena internacional con el objetivo claro de afianzar los récords establecidos con miras a los venideros compromisos de la región.

La delegación está compuesta por un sólido grupo de velocistas. En los 100 metros damas la sucrense Orangys Jiménez tendrá la oportunidad de replicar su buen momento, tras el récord de 11.19 alcanzado el anterior 21 de mayo en el Nacional Absoluto. Jiménez también saltará al tartán para los 200 metros.

Le acompañará en la línea de salida la velocista capitalina Glanyernis Guerra con personal de 11.35.

En hombres el compromiso por reclamar un lugar en el podio recaerá en el plusmarquista Bryant Álamo con mejor tiempo de 10.09 y de Alexis Nieves con tope personal de 10.14.

Duelo en 400

El eterno duelo de la vuelta al óvalo se traslada al exigente certamen con sus principales figuras Kelvis Padrino, con 45.06 y Javier Gómez, vigente récord venezolano en la prueba con 44.66.

Para las modalidades del foso tomarán el turno Génesis Pire y William Landinez en el salto triple y Santiago Cova en la longitud.

Finalmente, en las pruebas múltiples Mariangelic Rojas y Marienger Chirinos se pondrán a prueba en el heptatlón y Carlos Córdoba hará lo propio en el decatlón.

Componente joven

Como componente joven también se integran Ottainys Febres y Yenniver Veroes para las especialidades de disco y martillo respectivamente, y Eliannys Sutil se pondrá en acción en el impulso de la bala y disco.

La representación en las distancias de mediofondo y fondo serán el olímpico de París 2024 José Maita y Ryan Ignaiker en los 800 metros, Diego Caldeira se alistará en los 3.000 con obstáculos y Gabriel y Sebastián Guzmán en los 1.500.

Los relevos los completarán con sus figuras principales Eubrig Maza y Carlos Belisario en el 4×100, y Axel Gómez y Carlos Zambrano en el 4×400.

Las competencias del Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Mayores se llevarán a cabo en la pista estadio La Videna de Lima.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA