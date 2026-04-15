Lula se solidariza con el Papa tras arremetida de Donald Trump

CIUDAD MCY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con el papa León XIV, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetiera contra el pontífice.

Nadie debe «tenerle miedo» al inquilino de la Casa Blanca, afirmó durante una entrevista, el mandatario brasileño, «Su crítica al presidente Trump es correcta. Nadie tiene por qué tenerle miedo a nadie«, aseveró.

Lula, aseguró sostener una buena relación con el republicano, y recordó que le manifestó a su par que no quiere un conflicto con EE.UU. y que las disputas que puedan tener solo son «en el ámbito de la discusión».

La semana pasada, el papa expresó su preocupación por conflictos internacionales y por políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, Trump cuestionó el liderazgo del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad.

Previamente, distintos líderes mundiales, quienes expresaron su apoyo y respeto al líder de la iglesia católica, ante las críticas del presidente Trump.

“Quien siembra vientos, recoge tempestades”, escribió en su cuenta X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien afirmó que: «Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje».

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los insultos en nombre de su nación: “La profanación de Jesús, profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre”.

En una línea similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su apoyo a la vocación pacifista de León XIV, calificándola como una “posición muy cristiana”.

FUENTE RADIO MIRAFLORES

FOTO: CORTESÌA