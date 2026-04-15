Ciudad Mural prevé consolidar 500 obras de arte urbano este 2026

CIUDAD MCY.- El proyecto Ciudad Mural avanza en Venezuela con el objetivo de consolidar 500 obras de arte urbano para este 2026, transformando espacios públicos en galerías a cielo abierto, impulsando la identidad cultural y el turismo.

A inicios de este año, ha celebrado más de 19 ediciones en diversas ciudades del territorio nacional, sumando más de 300, con hitos recientes como el cierre de la 23.ª edición en la calle Colombia de Valencia, como una de las ciudades con mayor arte muralista del país.

En entrevista al programa Contraste que transmite Venezolana de Televisión (VTV), la productora general de Ciudad Mural, María Isabella Godoy, destacó la evolución del proyecto que está por cumplir 3 años de trayectoria.

Explicó que el festival ha reunido a cientos de artistas venezolanos e internacionales, fomentando la creación conjunta, causando un impacto urbano en áreas como Petare y Valencia para embellecer y revalorizar el entorno urbano.

La artista detalló que la iniciativa va más allá de la pintura, “ya que integra fotografía, producción audiovisual, poesía y música como herramientas de animación sociocultural. Todos estamos convergiendo en un esfuerzo que permite crear una plataforma más amplia para seguir construyendo los desafíos que tiene el país y seguir apostando desde esta mirada la convivencia a la paz y a la unión”, expresó.

Este proyecto está enmarcado con el fortalecimiento de la identidad cultural y el plan de transformaciones en el territorio venezolano.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÌA