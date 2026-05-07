Comunidades de San Sebastián reciben atención en servicios públicos

La instalación de un transformador eléctrico en el sector La Ceiba de la comunidad 10 de Marzo permitió atender una solicitud realizada por vecinos de la jurisdicción para optimizar el servicio en la zona

CIUDAD MCY.- La respuesta al llamado realizado por habitantes del sector La Ceiba llegó de manera inmediata con la instalación de un transformador eléctrico que favorecerá a familias de la comunidad “10 de Marzo”, en el municipio San Sebastián de los Reyes.

La acción fue ejecutada por equipos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), luego de la solicitud realizada por vecinos de la zona, quienes venían presentando afectaciones en el servicio eléctrico.

La atención contó con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez a través de la comisionada institucional Rosa Espejo quien acompañó la jornada y supervisó las labores realizadas por el personal técnico junto a líderes comunitarios y habitantes del sector.

“Estamos en la comunidad 10 de Marzo, en la calle El Acero, contentos y felices con la pronta respuesta de nuestros equipos de Corpoelec, gracias al ministro, Rolando Alcalá. Ciertamente estamos acompañados acá de todo este equipo maravilloso de vecinos y vecinas”, expresó Espejo durante el recorrido.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre las instituciones y el Poder Popular para brindar soluciones oportunas a las necesidades planteadas por las comunidades, en atención directa a los requerimientos priorizados por la población.

Por su parte, residentes del sector manifestaron su agradecimiento por la instalación del transformador, asegurando que la respuesta fue rápida y efectiva.

“Una respuesta inmediata, gracias a la presidenta Delcy Rodríguez, a la gobernadora Joana Sánchez y al equipo de Corpoelec, que nos trajo el transformador que nos hacía falta en nuestra comunidad”, expresó una de las vecinas de la comunidad.

Durante la actividad también se informó sobre el impulso de trabajos orientados a la recuperación de espacios deportivos en la comunidad, iniciativa promovida por el Gobierno Bolivariano para favorecer el sano esparcimiento y respaldar el desarrollo de la localidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA