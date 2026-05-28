Concierto en homenaje a la Afrovenezolanidad se realizará en la Biblioteca Nacional

CIUDAD MCY.- Un nuevo encuentro con la música sinfónica tendrá lugar en Caracas, con el Concierto Especial homenaje al mes de la Afrovenezolanidad, evento que desarrollará la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, bajo la batuta del maestro Rubén Capriles.

La Fundación Compañía Nacional de Música informó, que el evento tendrá como invitada especial a la solista Stefany Ravelo (Oboe) quien se adjudicó el primer premio del Concurso Nacional El Oboe y sus Laberintos 2025 y al compositor brasileño Oscar Lorenzo Fernández.

Otra obra que será presentada es «Giros Negroides», suite sinfónica en cuatro movimientos compuesta en 1955 por el maestro venezolano Antonio Lauro, inspirado en las culturas afroamericanas. Finalizando el encuentro musical con “Xilófono” (Congo), tercer y último movimiento de las tres versiones sinfónicas.

La cita está pautada para el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela, avenida Panteón. Caracas, donde el público asistente contará con entrada es libre y pero aforo limitado.

FUENTE: VTV

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