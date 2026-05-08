Cultores de Ocumare de la Costa de Oro impulsan campaña “Mil banderas para San Juan”

CIUDAD MCY.-La celebración de San Juan Bautista este 2026 en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, será diferente.

En esta oportunidad el repique de tambores, el paso y el encuentro de los diferentes San Juan de las poblaciones de la costa, contará con mil banderas coloridas, como parte de una propuesta nacida de los cultores de la población aragüeña.

Está iniciativa busca estrechar los lazos de hermandad, fe y tradición entre los devotos de San Juan, así como rendir homenaje al Santo el cual es celebrado cada 24 de junio en las costas de la entidad.

Luis Lovera, cultor impulsa la propuesta que esperan materializar este 24 de junio, explicó que “Mil banderas para San Juan” tiene varios objetivos. “El primero es ampliar el patrimonio de cada uno de los grupos de sanjuaneros que hacen vida en el territorio de Ocumare de la Costa de Oro, pues las banderas serán distribuidas sobre la base de su población”.

En ese sentido, añadió que las banderas que logren ser elaboradas o recibidas como donación por parte de la feligresía y devotos, serán entregadas en la víspera para que sean usadas el 24 de junio.

“Tenemos presencia de San Juan en Cata, Cumboto, Las Monjas, Cuyagua, El Playón y el casco central del pueblo de Ocumare, nuestra intención es que en cada uno de estos lugares se reciban las banderas que acompañarán el paso del santo”, precisó.

Lovera detalló que la iniciativa nació de manos de los cultores de la zona, quienes durante muchos años se han encargado de mantener esta tradición oral una herencia ancestral, de resistencia e identidad afrodescendiente.

Para las personas interesadas en apoyar la propuesta cultural criolla pueden hacerlo con banderas elaboradas –que midan 50-70 centímetros- o sus materiales. “Las banderas son usadas para limpiar el camino al Santo en su paso, además que representan el colorido ancestral y pureza. Su ondeo representa la buena energía, antiguamente se usaban ramas de árboles, pero fue evolucionando. Pueden ser de cualquier color rojo, blanco, azul, verde, amarillo y si son estampadas con flores o mariposas (Por la simbología de las mariposas de San Juan) que son significativos para el Santo”, comentó.

Todo aquel que desee apoyar esta propuesta será bien recibido en la Casa de la Cultura de Ocumare de la Costa de Oro y los centros de acopio dedicados para ese fin en Maracay, La Victoria, Cagua en el estado Aragua, Miranda y Caracas; también serán recibidas colaboraciones económicas. Cualquier información pueden tenerla a través del número de teléfono 04124955117

INFORMACIÓN

Centro de acopio y recepción

Teléfono Ppal: 04124955117

Casa de la Cultura Ocumare de la Costa de Oro

Emisora Costa de Oro

Sector Cata Pública, orilla de playa 04142017081

Centro Comercial Los Prócer4es Ipsfa Maracay Local 23

Zelle Rennydiaz18@gmail.com

Renny Díaz

Summer Shop 04125562321

Encrucijada de Turmero 04128848780

Los Teques 04241469432

Caracas 04244167308

La Victoria 04243045787

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FOTOS: CORTESÍA