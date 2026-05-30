Doble podio para Lotería de Aragua en la Vuelta a El Vigía 2026

La pedalista Valery Montero se alzó con la victoria en la categoría prejuvenil, mientras que José Peña conquistó el tercer lugar en infantil

CIUDAD MCY.-El equipo de ciclismo Team Lotería de Aragua impuso su ley y consolidó un arranque espectacular en tierras merideñas, tras sumar un brillante doble podio durante la segunda etapa de la Vuelta a El Vigía 2026.

La exigente jornada se desarrolló bajo un alto nivel de competitividad en las carreteras andinas, poniendo a prueba la resistencia de las jóvenes promesas del ciclismo nacional.

En este escenario, la delegación aragüeña supo plantarse con autoridad frente a sus rivales, demostrando una impecable preparación física y estratégica.

El primer gran éxito de la delegación llegó en la categoría prejuvenil por intermedio de la atleta Valery Montero, quien se llevó los máximos honores al cruzar la meta en el primer lugar.

Esta emocionante prueba, que completó una distancia de 31 kilómetros, tuvo su punto de salida en el sector San Rafael, recorrió la carretera nacional Panamericana del municipio Alberto Adriani y coronó con éxito en el sector Brisas de Onia.

Por su parte, la categoría infantil masculina sumó una nueva alegría para el estado gracias a la destacada actuación del joven pedalista José Peña. La ficha del Team Lotería de Aragua batalló arduamente en el asfalto para adjudicarse un valioso tercer lugar, tras recorrer una distancia de 17 kilómetros en una exigente ruta que partió desde el sector Mucujepe y culminó también en Brisas de Onia.

Con la mirada puesta en el campeonato general, Aragua sigue trabajando firmemente. Este esfuerzo es posible gracias al respaldo y la gestión del Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, en conjunto con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).

PRENSA IRDA

FOTO: CORTESÍA