Donald Trump confirmó reuniones con Chevron y ExxonMobil sobre Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Venezuela atraviesa un periodo de prosperidad tras el regreso de las principales compañías petroleras al país. El mandatario informó a la prensa este miércoles que mantuvo reuniones con altos directivos de Chevron y ExxonMobil, la noche anterior, para discutir la situación venezolana.

CIUDAD MCY.-El mandatario de Estados Unidos dijo que «los venezolanos están realmente felices, están bailando en las calles porque tienen mucho dinero entrando»

​»Estuve con ExxonMobil anoche, el presidente de la junta estuvo aquí y estuvimos hablando de Venezuela junto con muchos de ellos. Chevron… todos estuvieron aquí anoche. Todos quieren ir allí», aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, aseguró que el flujo de capital proveniente del crudo ha cambiado el ánimo social: «La gente está realmente feliz, bailan en las calles porque hay mucho dinero entrando a través de las grandes petroleras. Estuve con los representantes de ExxonMobil y Chevron anoche; todos estuvieron aquí», concluyó.

FUENTE: GLOBOVISION

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