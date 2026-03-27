Dragon Ball: el fenómeno que conquistó el mundo

CIUDAD MCY.- Akira Toriyama pasó a la historia como el creador de una de las obras más vistas y leídas a nivel mundial. Gokú y sus amigos son la historia del héroe por excelencia en el mundo del animé. Comenzó como un pequeño guerrero saiyajin criado en la Tierra con fuerza sobrehumana en busca de las esferas del dragón y que luego se convierte en el ser más poderoso del universo.

Durante su historia nos enseña cómo la determinación y el esfuerzo siempre nos llevarán a la victoria, enfrentando enemigos como el Ejército Red Ribbon y Piccolo Daimaoh, además de nuevas amenazas para el mundo como (Saiyajins, Freezer, Cell y Majin Boo), superando límites de poder.

Más allá de su trama, que para muchos será sencilla y lineal, en su trasfondo nos anima a siempre superar nuestros límites, a no dejarnos vencer por la adversidad, para siempre lograr nuestro objetivo. Otras grandes franquicias como Naruto u One Piece están claramente inspiradas en esta obra.

IMPACTO CULTURAL EN EL MUNDO

Hablar de Dragon Ball es hablar de cultura y entretenimiento, que va desde el mundo del manga, películas, series, animación, eventos, deportes y espectáculo. Cada uno de esos renglones ha tenido y tendrá en algún espacio una referencia a la historia de Son Gokú.

En 2015, la Asociación del Aniversario de Japón declaró oficialmente el 9 de mayo como el “Día de Gokú”, esto en referencia a que los números cinco y nueve se pueden pronunciar como “Go” y “Ku”.

Asimismo, en la gran pantalla no solo ha sido adaptada en múltiples ocasiones, sino que además ha influenciado a grandes franquicias como Matrix, la cual hace eco de Dragon Ball Z en varias escenas de acción, incluidas las peleas culminantes de las películas de 2003 “The Matrix Reloaded” y “The Matrix Revolutions”.

Continuando con el mundo del cine, Marvel ha tomado referencia en sus películas también, como en el aspecto ardiente de los poderes binarios de Carol Danvers en “Capitana Marvel” (2019) o en “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (2021); Katy se refiere a una de las técnicas de Shang-Chi como una ·bola de fuego Kamehameha”.

Pasando al deporte, son innumerables las referencias o momentos alusivos a Dragon Ball, desde jugadores en la NBA como Lonzo Ball, o en el futbol como Pierre Emerick Aubameyang.

Solo queda la conclusión de que el impacto mundial de esta franquicia no tiene límites y continuará dando que hablar por muchos años más, debido a que el fenómeno de Gokú continúa más vigente que nunca.

PERSONAJES ENTRAÑABLES

Si hay algo que hace que esta historia cobre sentido son sus personajes, que en primera instancia parecen planos y sin un trasfondo, pero que si logras analizarlos encontrarás buena escritura, actitudes marcadas y ejemplos que se han replicado en otras obras.

En este sentido, Dragon Ball cuenta con un repertorio de personajes muy grande, entre los que destacan por su profundidad y cercanía con el protagonista: Krilin, Bulma, el maestro Roshi, Piccolo y Vegeta, estos últimos iniciando como los mayores enemigos de nuestro protagonista.

Krilin, sin duda, es el amigo incondicional, quien nos enseña el valor de una verdadera amistad, una que, a pesar de los malos momentos, siempre estará a tu lado sin importar lo que pase.

Bulma, siendo la única mujer en este ranking, es una de las favoritas en la obra, debido a que figura como la genio que impulsa la trama con inventos cruciales como el Radar del Dragón y la máquina del tiempo, esta última permitiendo salvar el futuro.

Roshi fungió como el primer maestro de Gokú, enseñándole no solo la técnica del “kamehameha”, sino que le mostró que la disciplina y la constancia son esenciales para triunfar en cada momento de nuestras vidas.

Este dejó frases que han trascendido a la historia, tales como: “hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar, esas son las bases del entrenamiento”, y también “el verdadero objetivo no es vencer a los demás, sino superarse a sí mismos, crecer desde adentro”.

Por último, podemos incluir a Piccolo y Vegeta como un mismo molde de personas que iniciaron como villanos, pero que, con el pasar de la historia, se convierten en grandes amigos de Gokú, enseñándonos la importancia de las segundas oportunidades y que tu pasado no define quién puedes llegar a ser.

Sin duda, una trama no es nada sin sus actores o, en este caso, sin sus personajes, desde su inicio por allá en los 80’ y que hoy aún continúa hipnotizando a generaciones.

UN LEGADO INFINITO

Este tipo de creaciones son de las que se vuelven parte de la cultura del mundo y nunca van a morir, debido a que sus mismos fans la hacen cada vez más grande.

Con una continuación llamada “Dragon Ball Super”, que este año continúa su emisión, dos películas en proceso y generalmente millones de dólares anualmente, la historia de Gokú y sus amigos seguirá conquistando corazones a lo largo del mundo.

EDGARDO NAVAS

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