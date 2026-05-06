Dulcería Criolla de Palo Negro prepara cierre de talleres escolares

El próximo 22 de mayo será tomada la Plaza Bolívar del municipio Liberador, para el desarrollo de una feria educativa, donde la población exhibirá las destrezas y conocimientos adquiridos durante el ciclo estudiantil

CIUDAD MCY.- La organización artesanal “Dulcería Criolla de Palo Negro” tiene como misión preservar las raíces culinarias venezolanas, por ese motivo, llevaron sus conocimientos y técnicas a la generación de relevo con talleres formativos dentro de las instituciones educativas.

Ahora es el turno de ellos para demostrar las habilidades y talento gastronómico que aprendieron, con el desarrollo de la Feria Comunal Escolar el próximo 22 de mayo, en la Plaza Bolívar del municipio Libertador. En el lugar también se realizará la entrega de certificados con el aval del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Este hecho acredita los saberes de cada participante y, en palabras de Eloína Salazar, presidenta de la organización, les abre oportunidades dentro del mundo laboral y el emprendimiento. “Con esto pueden obtener un trabajo y defenderse en la vida, obteniendo su propio sustento económico”.

El objetivo de estos aprendizajes es mantener en las mesas los postres y dulces tradicionales con la identidad local, que los jóvenes sigan las costumbres y el encuentro familiar y vecinal que brindan los momentos dentro de la cocina.

“En el año 1998 hicimos el primer encuentro de este tipo, con el apoyo de los profesores y planteles, emprendimos los talleres del ciclo escolar y ciclo vacacional”, relató Salazar.

CONTEXTO HISTÓRICO

La Dulcería Criolla de Palo Negro, es una organización artesanal de más de 130 familias fundada en 1990, reconocida como patrimonio cultural por los tradicionales productos que comercializa.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY