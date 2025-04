Expoferia Niñas y Niños Productores 2025 sembró el amor por Venezuela

*La generación de relevo junto a sus padres y representantes vivieron la experiencia del «afirmativo venezolano», al ser incentivados a profundizar sus conocimientos de las bondades productivas del país*

CIUDAD MCY.-La Expoferia Niñas y Niños Productores 2025 culminó su jornada en el estado Aragua para seguir recorriendo Venezuela, tras cuatro días de formación divertida y recreativa los promotores alcanzaron la atención de más de 5 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos.

Alrededor de 10 stands realzaron lo “afirmativo venezolano”, exponiendo las bondades productivas de la nación en materia de turismo, hidrocarburos, agricultura y tecnología.

El evento tuvo como pilar enseñar a la generación de relevo las riquezas económicas, a través de metodologías innovadoras y estrategias prácticas lograron enamorarlos del país que les ve crecer, donde ellos son el futuro, prosperidad y avance transformador.

La clausura de las actividades tuvo el acompañamiento de la gobernadora Karina Carpio, quien ofreció reflexiones sobre la importancia de estas acciones en el porvenir no solo de la entidad aragüeña, sino también, del país entero.

“No podemos defender lo que no queremos, lo que no amamos y no conocemos (…) una de las maneras de defender la patria son estos momentos, además de la distracción, adquirimos conocimientos sobre los nuevos desafíos” subrayó la mandataria regional.

Ella subrayó que todo se ejecutó en conformidad al Plan de Gobierno de las 7T direccionado por el presidente Nicolás Maduro, transando un significativo avance en el modelo de educación y adaptación de la sociedad a los cambios históricos-económicos.

El espacio fue idóneo para el compartir familiar y entre compañeros de clase, pues al menos 30 instituciones educativas visitaron las instalaciones por día, además, se abrieron dos fechas especiales al público general.

*EXPERIENCIA AGRADABLE*

Carmen Padrón: “es espectacular la Expoferia, invitamos a que los padres se unan y dejen de que sus hijos conozcan, aprendan, se diviertan y disfruten de estos eventos. Mi hijo encantado y feliz, un espacio agradable para compartir familiar”.

Flor Salas: “encantada con la experiencia, es un impulso para mostrarle a nuestra nueva generación el tema de los hidrocarburos, agrario, turístico, los motores productivos de nuestro país”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | ANA MONTAGNE