Francia registra el día de mayo más caluroso de la historia

CIUDAD MCY.- El servicio meteorológico nacional de Francia informo que el récord de la temperatura más alta se registró este martes en medio de una ola de calor que azotó el país y resultó anormal para este mes.

«El martes fue el día más caluroso de mayo en toda la historia de las observaciones, con una temperatura media en todo el país de 24,8 grados centígrados», indica la página web de los meteorólogos citada por la agencia Sputnik.

Los termómetros de muchas estaciones meteorológicas de Francia alcanzaron marcas récord para el mes de mayo, superando así los máximos anteriores. En varios departamentos, las temperaturas superaron los 35 grados.

Está previsto que el calor, calificado por los meteorólogos de «sin precedentes, histórico y excepcional» para mayo, se prolongue durante unos días más y que, en algunos lugares, las temperaturas alcancen casi los 40 grados, lo que podría dar lugar a nuevos récords.

El 23 de mayo, el servicio meteorológico francés anunció que varias ciudades del país habían experimentado un calor récord, superando los máximos históricos para mayo. Los meteorólogos señalaron que el nivel del calor supera hasta 15 grados la temperatura habitual.

Debido al intenso calor, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, instó a los jefes de departamento de todo el país a adoptar las medidas de seguridad de emergencia para los eventos públicos.

FUENTE: AVN

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