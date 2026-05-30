Inaugurada Expo “Flores, Cantos y Promesas’’ en honor a San Juan Bautista

En Maracay está la más completa exhibición artística sobre la devoción a San Juan Bautista, donde se muestran obras culturales que van desde pinturas, esculturas, fotografías representativas y creativas ilustraciones

CIUDAD MCY.- Al ritmo del repique de tambores y la cultura que define la idiosincrasia de las costas aragüeñas fue inaugurada desde la Galeria de Arte Municipal de Maracay la exposición “Flores, Cantos y Promesas, Tiempo de San Juan”.

En la exhibición artística que está a la vista desde este 29 de mayo hasta el 16 de julio, se podrá encontrar misticismo, devoción, fe, identidad y patrimonio cultural de 15 cofradías del estado, quienes muestran una oportunidad única para conectar con las raíces mas profundas y la riqueza de las tradiciones de San Juan Bautista.

El acto de apertura fue realizado por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, en compañía del secretario de Cultura de la entidad, Nicolás González y de los diferentes cultores y cultoras de las costas aragüeñas.

Durante el recorrido por la Galería, las autoridades constaron las diferentes e icónicas muestras culturales que van desde pinturas, esculturas, fotografías representativas de San Juan Bautista y creativas ilustraciones.

En su intervención el alcalde subrayó que esta obra demuestra la identidad aragüeña, “Esto es una exposición de fe, energética, emotiva de toda la historia de San Juan que define lo que somos los aragüeños”, resaltó Morales.

El burgomaestre destacó que estas acciones culturales están enmarcadas en el Plan de la Aragueñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, por lo que hizo la invitación a toda la ciudadanía a visitar la exposición para empaparse de la cultura regional.

SAN JUAN BAUTISTA ES TRADICION EN ARAGUA

Los sanjuaneros participantes en esta profusa exposición artística, mostraron su felicidad por esta muestra cultural que fortalece las tradiciones de la entidad.

Adrián Pacheco, representante de la cofradía “San Juan de Ocumare” comentó “Tengo aproximadamente entre 27 y 30 años bailando San Juan y hoy venimos aquí a dar una muestra de lo que es la tradición en Ocumare de la Costa, cómo celebramos nosotros la entrada de mes y el resto de las actividades que hacemos en todo el mes de junio, aseguró el cofrade.

Además añadió, “trajimos una muestra de los trajes de San Juan Bautista, una parte de lo que es el canto de sirena, que se le hace a San Juan y un sangueo y un golpe de tambor. Es importante resaltar que la cofradía “San Juan Bautista” es una de las más antiguas aquí en el estado de Aragua, ya que data de los años 1800”, reveló el ocumareño.

Por su parte Fran Morón delegado de la cofradía de Cuyagua, manifestó su felicidad porque estas muestras hacen presencia en la variada cultura de todas las localidades.

“Muchas gracias a estas personas que nos tomaron en cuenta a nosotros como cofradía, como pueblo de Cuyagua, porque esta actividad es un trampolín de oportunidades para que nosotros mostremos la amplia cultura que tenemos en nuestros territorios”, afirmó Morón.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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