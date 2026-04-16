Largometraje “Alí Primera” recibe galardón en Túnez por fuerza sonora y cultural

CIUDAD MCY.- El cine venezolano suma un nuevo hito en su proyección cinematográfica internacional con el reconocimiento otorgado al largometraje “Alí Primera”, dirigido por Daniel Yegres, durante el Festival Internacional de Cine de la Infancia y la Juventud (FIFEJ) 2026, celebrado en la ciudad de Susa, República de Túnez.

La obra fue distinguida con la Mención Especial del Jurado a Mejor Banda Sonora (Best Original Score), destacando la riqueza musical que acompaña este relato cinematográfico dedicado a la vida del Cantor del Pueblo, Alí Primera, figura esencial de la canción necesaria en Venezuela y América Latina.

Esta producción, desarrollada por Humana Cine en el contexto de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, se erige como un testimonio audiovisual que recorre la sensibilidad artística, la conciencia social y el legado político y cultural del icónico cantautor venezolano.

La propuesta sonora, eje fundamental del reconocimiento obtenido, fue concebida por Manuel Barrios y Eduardo González, junto a un equipo de músicos e ingenieros que lograron recrear la profundidad y belleza de la obra de Alí Primera. Las interpretaciones musicales estuvieron a cargo del propio González, quien además asumió el rol protagónico en su etapa adulta, aportando una interpretación de gran carga emocional.

Más allá de su valor cinematográfico, “Alí Primera” se consolida como una pieza de memoria viva, que dialoga con las luchas históricas del pueblo y reivindica la identidad cultural venezolana desde una mirada contemporánea.

Con este nuevo reconocimiento en el continente africano, Venezuela reafirma su presencia en el panorama audiovisual internacional, evidenciando el alcance universal de su historia y la vigencia de sus referentes culturales. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebramos este logro como expresión del talento nacional y del compromiso del cine con la construcción de una conciencia colectiva.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA