Liga de Béisbol Master 40 ya tiene sus finalistas

CIUDAD MCY.- El pasado domingo el estadio de Santa Rita, en el municipio Francisco Linares Alcántara, fue el escenario donde ser realizaron las semifinales de la Liga de Béisbol Master 40 del estado Aragua.

En el primer encuentro de la jornada, New Arrival se apoyó en un cuadrangular de 3 carreras de Edgar Escobar y una sólida actuación monticular del estelar Ramón Ramírez para vencer a Sudamtex y asegurar su pase a la instancia definitiva del torneo. Por Sudamtex, el lanzador derrotado fue Jonathan Vargas.

En el segundo turno de la jornada se enfrentaron el segundo y tercer clasificado de la ronda eliminatoria, Lobos ante Bermúdez, y en un duelo parejo el conjunto de Bermúdez terminó obteniendo su pase a la final del torneo al vencer a sus rivales con pizarra final de 5 carreras por 2.

Allí el lanzador ganador fue el experimentado Francisco Buttó, mientras que el revés cayó en manos de Edgar Martínez. El más destacado del encuentro por parte de los ganadores fue José Alejo, quien sonó de 4-3 con par de anotaciones traídas al plato.

De esta forma, a partir de este domingo, Bermúdez y New Arrival estarán disputando la gran final del torneo, que coronará como campeón al mejor de una serie de 3 juegos que iniciará este domingo en el estado Palma Real de la ciudad de Maracay a partir de las 11 de la mañana.

YLAI OLMOS CASTILLO

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