Maracay recibe clasificatorio nacional de sambo rumbo a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- La ciudad de Maracay se convirtió en el epicentro del sambo venezolano con el inicio del clasificatorio nacional rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales 2026, evento que se desarrollará hasta el próximo 9 de mayo en el Gimnasio Cubierto “Mauricio Jhonson” del Polideportivo Las Delicias.

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada oficial de competencias, contando con la participación de atletas de 18 estados del país, quienes buscan asegurar su cupo a la máxima cita deportiva nacional prevista para el mes de agosto de 2026.

El presidente de la Federación Venezolana de Sambo, César Arteaga, expresó su satisfacción por la masiva asistencia y el alto nivel organizativo del evento.

“Muy contento por la asistencia. Hoy acá estamos 18 estados, en los cuales vamos a clasificar siete categorías. Vamos a competir seis categorías femeninas y seis categorías masculinas. Los allí clasificados irán directamente a los Juegos Deportivos Nacionales 2026”, destacó Arteaga.

Asimismo, señaló que la federación aprovechará el desarrollo del campeonato para conformar la selección juvenil que representará a Venezuela en el Campeonato Panamericano de la categoría que se celebrará durante el presente año.

Arteaga, nacido en Maracay y también entrenador del Instituto Regional del Deporte de Aragua, agradeció el respaldo brindado por las autoridades regionales y deportivas para la realización del clasificatorio.

“Agradecido con el Instituto Regional del Deporte de Aragua, a todo su equipo de trabajo y a su presidente, Carlos España. También a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien ha demostrado que el deporte en la región es prioridad. Estamos muy contentos con el cambio que ha habido en el deporte aragüeño”, afirmó.

El evento reúne a atletas juveniles de distintas entidades del país, consolidando a Aragua y especialmente a Maracay como referencia nacional para el desarrollo de competencias de alto nivel y fortalecimiento del deporte venezolano.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA