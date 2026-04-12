Mas de 27 millones de peruanos eligen hoy a sus autoridades

25/10/2025 October 25, 2025, Lima, Lima, Peru: Protesters carrying a giant Peruvian flag when dozens from the so-called ''Generation Z'' and activists in general came out to protest for the victims of the previous protests and against the new president Jose Jeri amid the state of emergency declared in Lima. Jeri assumed recently the office of President by constitutional succession after Dina Boluarte was removed from office by Congress. POLITICA Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

CIUDAD MCY.- Este domingo a las 7.00 horas ha comenzado oficialmente el proceso de votación en las elecciones generales de Perú, con más de 27 millones convocados a las urnas para intentar superar diez años de inestabilidad política e institucional peruana.

Los candidatos ultraconservadores vuelven a copar las preferencias del electorado, con Keiko Fujimori (Fuerza Popular )a la cabeza, con el 14,5% de los votos. La hija del expresidente Alberto Fujimori, se presenta por cuarta vez, habiendo llegado a segunda vuelta en 2016 y 2021, de las que salió derrotada por muy poco y erigiéndose víctima de fraude.

El segundo mejor posicionado con el 10% de los apoyos es Carlos Álvarez (País para Todos), un conocido humorista de la televisión reconvertido a político. Su perfil es del ya clásico supuesto ‘outsider’ que pretende canalizar el descontento del electorado a base de ocurrencias y populismo punitivo, en este caso, prometiendo la pena de muerte y la cadena perpetua para asesinos y extorsionadores.

Álvarez ha escalado en las encuestas hasta superar por unas décimas al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), representante de la derecha tradicional, que al igual que el cómico también ha prometido mano dura contra el crimen.

En este proceso electoral se elige, además de al presidente y a los dos vicepresidentes, a 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

Más de 100.000 militares y agentes de la Policía Nacional de Perú han sido movilizados para garantizar la seguridad durante la votación que se celebrar este domingo.

FUENTE: EL PERIODISTA

FOTO:CORTESIA