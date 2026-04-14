Más de 300 niños realizaron cierre pedagógico por Día Nacional del Cuatro en Ribas

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Nacional del Cuatro, este lunes se llevó a cabo el cierre escolar en el municipio José Félix Ribas, con una actividad realizada en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Rubén Darío, bajo el nombre Cambur Pintón Suena en la Escuela.

La actividad fue organizada por el Sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, a través del programa Simón Bolívar, núcleo La Victoria, con la participación especial del núcleo San Mateo.

Durante la actividad participaron más de 300 niños de las escuelas J.M Álvarez Jaramillo, Cecilio Acosta, Elba de Gil, Rudecindo Canelón, Manuelita Sáenz, Luisa Cáceres de Arismendi y Rubén Darío como anfitrión, interpretando temas como: Alma Llanera, Cambur Pintón, Compadre Pancho, La Sapuara y Venezuela.

Yenny Noguera, directora del Centro Académico Regional del Sistema de Orquestas Sinfónicas en Aragua, destacó la importante actividad en el cierre educativo por el Día del Cuatro. En este sentido, invitó para el día viernes 17 a las 2:00 de la tarde, al cierre municipal a realizarse en el Teatro Ribas de La Victoria.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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