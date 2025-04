Mil 610 venezolanos han retornado gracias al Plan Vuelta a la Patria

CIUDAD MCY.-Como parte del Plan Vuelta a La Patria que adelanta el Gobierno Bolivariano, cerca de las 11 de la mañana de este jueves, un total de 313 nuevos connacionales arribaron desde México al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado La Guaira.

“Estamos recibiendo un nuevo grupo de venezolanos. Este vuelo tiene una característica especial porque trae muchos niños que llegan a la Patria: 314 personas, 151 niños, 60 hombres y 102 mujeres, de las cuales 16 están embarazadas y seis niños vienen sin acompañantes, quienes serán atendidos con todo el amor que caracteriza al Gobierno Bolivariano”, detalló el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

En este sentido, destacó que hasta la fecha un total de mil 610 venezolanos han sido trasladados desde Estados Unidos a través de este plan. “Es una política del Estado venezolano creada para que estos compatriotas puedan regresar al país con las garantías de un Estado que los atiende, el cual revisa cada caso de manera individual y particular”.

Retorno de los migrantes

El también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, exhortó al Gobierno de El Salvador al retorno de los ciudadanos secuestrados en este país. “Seguimos exigiendo desde Venezuela al gobierno de El Salvador, al señor Nayib Bukele, que devuelva a los venezolanos; devuélvale a Venezuela a sus hijos”.

Con relación al aspecto jurídico-penal de estos compatriotas, Cabello Rondón precisó: “Ellos no han cometido ningún delito en El Salvador, ni un solo delito. No pueden ser juzgados en El Salvador porque no han cometido delitos allí, y si cometieron delitos en Estados Unidos, le corresponde al gobierno de ese país juzgarlos y someterlos a la justicia allá”.

Justicia Venezolana

Con relación a la campaña mediática de la extrema derecha en contra de los migrantes venezolanos, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, resaltó: “Ni uno solo de los mil 610 venezolanos que han regresado tiene vinculación con el Tren de Aragua. Es una ‘leyenda urbana’ que se está usando como parte de la campaña contra el país”.

En este sentido, con relación al aspecto jurídico, Cabello Rondón reiteró: “Si algún connacional de los que regresan al país tiene deudas con la justicia o comete un delito, será juzgado de conformidad a lo establecido en nuestras leyes”, finalizó.

Cabe destacar, que este protocolo contó con la presencia de los diferentes órganos de seguridad ciudadana, representantes del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la Cruz Roja Internacional, y demás integrantes de este equipo multidisciplinario.

Prensa Mpprijp | FOTOS CORTESÍA