Noguera ya entrena bajo las órdenes de Fajardo para la segunda vuelta de la LPV

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club continúa fortaleciendo su plantilla de cara a la segunda vuelta de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Voleibol, con la incorporación de la joven promesa venezolana Gabriela Alexandra Noguera Molina, seleccionada como el Pick número 2 del Draft LPV.

Con solo 17 años, la atleta nacida en San Felipe, estado Yaracuy, llega al conjunto aragüeño proveniente del voleibol argentino, donde vio acción con Instituto Central de Córdoba, sumando experiencia internacional a su corta pero prometedora carrera.

Noguera, quien se desempeña como receptora-opuesta, destacó su entusiasmo tras su primer entrenamiento con el equipo, “La verdad, muy contenta por estar aquí, por estar con mi equipo. Hoy fue mi primer entrenamiento y el recibimiento fue muy lindo. Me siento muy cómoda con todas las jugadoras y enfocada en seguir trabajando”.

La jugadora también resaltó su versatilidad dentro de la cancha, “He estado jugando de opuesto y también como punta. Me desenvuelvo muy bien en ambas posiciones y espero aportar esa experiencia al equipo”.

Asimismo, dejó claro su compromiso con los objetivos del club, “Daré lo mejor de mí para ayudar al equipo, sacar lo mejor de cada una de mis compañeras y, si Dios quiere, lograr clasificar y ser campeonas”.

La incorporación de Noguera representa una apuesta del club por el talento joven nacional, en un equipo que en las últimas semanas ha sido protagonista del voleibol venezolano y referente en la liga.

La jugadora estará bajo las órdenes del director técnico Nelson Fajardo y podría ver acción en la próxima serie ante Sport Caracas Voley, pautada para los días 18 y 19 de abril en el Gimnasio Gastón Portillo de Caracas, correspondiente a la continuación de la fase regular del torneo.

Con este movimiento, Aragua apuesta por cerrar la temporada con el pie derecho, sumando juventud, talento y proyección a su plantilla.

PRENSA ARAGUA VC

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