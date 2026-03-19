¿Por qué conectamos con el anime?

CIUDAD MCY.- Al final del día, sin importar el grueso de su público en sus diferentes momentos históricos, el anime conecta de forma tan profunda con su audiencia por el nivel de profundidad emocional que tiene cada historia narrada en sus diferentes géneros y categorías.

Esta conexión no es casualidad, pues no existe una historia creada sin un poco de inspiración de la vida real, en la forma que sea contada, ya sea a través de novelas, películas, libros o las mal llamadas comiquitas. Es precisamente esa raíz anclada en lo humano lo que permite que el espectador no solo vea una animación, sino que se reconozca en ella, entendiendo que el dibujo es apenas un vehículo para explorar sentimientos universales que trascienden fronteras y formatos.

Existe un factor de conectividad determinante con la identificación, pues los protagonistas suelen ser personas con defectos que deben esforzarse el doble para lograr sus metas y alcanzar el éxito de quienes admiran, algo que resuena mucho en la vida real.

A diferencia de los héroes invulnerables de otras narrativas, el personaje de anime camina por la cuerda floja de la duda y la insuficiencia, obligando al “otaku” a ver su propio reflejo en esa lucha constante por la superación, como pasa con el personaje Naruto: un niño huérfano, pobre y que además de ser un desastre, se siente incomprendido por la comunidad en la que vive; pero su profesor, Iruka, ve que Naruto está atravesando por un dolor muy grande y, en su peor momento, le demuestra su aprecio, al cual el niño se aferra y da inicio al viaje de su historia en el que descubre su potencial y comprueba que existe el amor de familia en los amigos.

Otro anime con el que las personas conectan profundamente y es un viaje de emociones se llama Shigeki No Kyojin, que narra la lucha desesperada de la humanidad por convivir en un mundo en el que los malos no son monstruos, sino que la humanidad, que vive llena de la necesidad del control y de la codicia, es dominada por el amor ciego, lo que nos lleva a reflexionar acerca de qué tan alejada está la historia de Eren Jeager de nosotros mismos.

Estos espejos emocionales son los que transforman el consumo en una experiencia de validación personal, donde el éxito del personaje se siente como una victoria propia en el mundo tangible.

La diferencia principal con otros dibujos animados es que el anime no teme hablar de la muerte, el fracaso, la soledad, la traición o el sacrificio, en contradicción de lo que se puede creer comúnmente, como sucede en Jujutsu Kaisen, Death Note, Another, Black Clover, Haikyuu, Dororo, por mencionar algunos ejemplos que, sin compartir las mismas categorías, exploran realidades a través de escenarios ficticios.

Este medio no es pensado específicamente para que niños lo consuman de manera ligera; de hecho, la crudeza de ciertos relatos podría ocasionar profundas cicatrices en un infante si no posee la madurez necesaria para digerir temas de tal peso existencial.

Al abordar estas sombras de la experiencia humana, el anime se posiciona como un lenguaje de resiliencia que enseña a navegar la pérdida y el dolor, consolidándose como una herramienta narrativa que, más allá de entretener, acompaña al individuo en su propio proceso de maduración.

MARÍA JOSÉ PARRA