Presentación triunfal de la masculinidad en el Teatro de la Ópera de Maracay

El TOM tiene una cita con la risa, el aprendizaje y sobre todo con cuatro destacados «miembros» de la actuación, quienes después de tanto tiempo, tienen mucho que decir

CIUDAD MCY.- Miguel de León, Karl Hoffmann, Henry Soto y Rolando Padilla, visitaron la Ciudad Jardín para presentar su más reciente apuesta teatral: «Los p3n€s también hablan». La obra, que se presentará el sábado 15 de mayo en el majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), no es solo una comedia; es un fenómeno sociológico que ya cuenta con ocho funciones agotadas por un público mayoritariamente femenino y que alcanza 95% de asistencia.

​La obra fue escrita, dirigida y producida por el propio Karl Hoffmann, la pieza cuenta con una «corte celestial» de voces en off que incluye a Marcos Moreno (como Dios Pene), Dora Mazzone, Alexandra Braün y Johana Ramírez. Sin embargo, el peso recae en estos “cuatro jinetes del escenario” que han decidido «quemarse» en el teatro para reencontrarse con su gente.

​»Es una maravilla ver cómo el público quería ver de nuevo a Miguel (de León)», comentaron entre risas sus compañeros. “Él ha sido un gran gancho, y de pronto la gente se da cuenta de que aquí estamos todos, como una bola de nieve que no para de crecer».

​MÁS ALLÁ DEL TABÚ

​A pesar de lo que el título pueda sugerir, los actores fueron enfáticos: esta no es una respuesta a los famosos monólogos de la vagina. Es una propuesta original, una «ocurrencia» que navega por las aguas de la salud masculina, que toca temas vitales como el cuidado de la próstata y los complejos ancestrales sobre el tamaño y la técnica de la intimidad en las relaciones de pareja.

La propuesta rompe el cristal de los prejuicios, al presentar diálogos románticos entre diversos géneros y órganos. «Somos comunicadores y artistas con una gran responsabilidad. Presentamos una pieza inclusiva porque así es la naturaleza», afirmaron con la serenidad de quien conoce su oficio.

​»La risa es terapéutica, pero el final es de un alto impacto emocional. Te conecta con una palabra llamada amor, sin importar de dónde venga».

​La capital aragüeña se prepara para una jornada doble. Antes de la gran función, los seguidores podrán disfrutar de un conversatorio íntimo el jueves 14 de mayo a las 6:00 de la tarde en el Hotel Bermúdez, un espacio para la cercanía orgánica, la fotografía y la palabra compartida.

​Las entradas para la función del 15 de mayo ya están disponibles en las taquillas del Teatro de la Ópera: viernes de 8:00 am a 5:00 pm; y de igual modo en la tienda​Sex Therapy, en el CC Unicentro: todos los días de 11:00 am. a 8:00 pm.

​Entre bromas sobre futuros proyectos y la promesa de un desnudo emocional sobre el escenario, los cuatro galanes se despidieron dejando claro que, aunque la televisión les haya cerrado algunas puertas, el teatro les ha abierto el alma.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY